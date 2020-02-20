Пассажиры Crew Dragon получат дозу радиации, сопоставимую с дозой ликвидаторов аварии на ЧАЭС

20.02.2020, 4:06, Новости дня

Эксперт Вячеслав Шуршаков, завотделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН, сравнил дозу радиации, которую получат космические туристы во время полета на корабле Crew Dragon, с дозой, которую получили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Он рассказал, что за пять суток полета клиенты Space Adventures получат дозу в 150 миллизивертов (это одна шестая дозы радиации, допустимой за жизнь). Ликвидаторы аварии на ЧАЭС за год получали 200 миллизивертов, передает РИА Новости.

Также эксперт сравнил облучение туристов и космонавтов на МКС. Из-за того, что Crew Dragon, поднявшись на рекордные 1000 километров, пройдет радиационные пояса Земли, его пассажиры получат дозу, в 50 раз превышающую дозу участников экспедиций на Международной космической станции. За пять суток полета они облучатся так же, как экипажи МКС облучаются за 250 суток. При этом туристы получат радиацию "согласно купленным билетам", отметил Шуршаков.

Согласно договору со SpaceX, в 2021-2022 годах на космическом корабле Crew Dragon будут отправлены четыре туриста. Ранее Space Adventures отправляла туристов в космос только на российских "Союзах". Однако в июне 2019 года туроператор начал собирать заявки от тех, кто хотел бы подняться к МКС с помощью корабля Starliner, созданного компанией Boeing.



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