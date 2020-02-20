Путин разъяснил различия между должностью зампреда СБ и постом вице-президента

20.02.2020, 4:05, Новости дня

Должность заместителя председателя Совета безопасности (СБ) России, которую в январе занял бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, не равна по статусу посту вице-президента, сообщил президент РФ Владимир Путин.

На вопрос о том, можно ли говорить, что эти две должности равны друг другу по статусу, Путин сказал: «Нет. Потому что вице-президент – это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей». «Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель, по этой линии работы», – сообщил глава государства в интервью ТАСС.

Путин не согласился с мнением, что новая должность в СБ РФ была введена в спешном порядке, напомнив, что был принят соответствующий закон. Глава государства отметил, что если какой-то вопрос не урегулирован законом, то Конституция РФ позволяет президенту восполнить этот пробел своим указом, «а потом принимать в качестве закона». «Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного», – добавил Путин.

Комментируя слова Андрея Ванденко, о том, что учреждение должности замглавы Совбеза и назначение на нее Медведева вызывает некоторое ощущение поспешности, Путин заявил: «Ощущение – это совсем не одно и то же, что реальная жизнь».

При этом Путин опроверг предположение, что его «тандем» с Дмитрием Медведевым распался. «Да ничего не распалось, – сообщил глава государства. – Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно».

Как отметил президент, прежде он публично не объявлял о планах сменить правительство. «Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку – и на боковую», – отметил глава государства.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив бывшего премьера на должность заместителя председателя Совета безопасности России. По словам Медведева, введение должности зампреда СБ РФ для него не было неожиданностью, так как подобные идеи существовали ранее.