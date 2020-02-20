Юрий Антонов вспомнил о своей первой возлюбленной: «Тогда я ещё не понимал, что такое любовь»

20.02.2020, 4:04, Разное

Отечественный исполнитель, композитор и поэт Юрий Антонов недавно пояснил о своей первой возлюбленной по имени Маргарита. Отношения продлились не очень долго, и в итоге девушка «променяла» избранника на другого, а Юрий Михайлович констатирует: тогда ещё вообще не понимал, что такое любовь.

Первые серьёзные отношения с девушкой у Юрия Антонова были ещё в студенческие годы. Тогда он учился в политехническом техникуме в Белоруссии и именно там встретил Маргариту – свою первую любовь. Через время пара рассталась и, как говорит Юрий Михайлович, возлюбленная предала его, предпочтя другого. При этом исполнитель понимает, что у людей разные судьбы, а его избраннице уже на то время, вероятно, хотелось «прибиться к надёжной пристани» и не оглядываться по сторонам.

По словам музыканта, разрыв с первой любимой девушкой не был для него чем-то «трагичным», так как тогда он вообще не осознавал, что такое любовь. Позже Антонов поступил в музыкальное училище и у него началась совсем другая жизнь, а вокруг постоянно были привлекательные студентки и преподавательницы, что делало обучение ещё приятнее.