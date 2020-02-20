Мнение: Что сказал бы Анатолий Собчак сегодня?

20.02.2020, 4:02, Разное

«….избрание на длительный срок той или иной ветви власти, как правило, ведет к негативным последствиям».

Что сказал бы Анатолий Собчак сегодня? Что переходный период давно закончился, и 20-летнее царствование его бывшего заместителя Путина – благо для России? Или остался бы верен тому, что говорил более 30 лет назад, выступая против всевластия однопартийной советско-чекистской системы, и повторял в переходном 1992 году, когда реванш старого был так возможен…

Знаменательно, что Путин, возлагавший сегодня, в день 20-летия со дня внезапной смерти Анатолия Собчака, цветы к его памятнику в Санкт-Петербурге, не сказал о своем «крестном отце» в большой политике ни слова.

А что говорить, если явно затянувшееся пребывание Путина у власти привело к тем самым негативным последствиям, которых опасался Собчак.

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