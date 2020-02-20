Преступники, расстрелявшие людей в кальянных Ханау, сбежали

20.02.2020, 3:30, Новости дня

Преступники, застрелившие 8 человек в двух кальянных немецкого города Ханау, сбежали. Полиция ведет их поиски. Мотивы стрелявших неизвестны. По сообщениям ряда немецких СМИ, преступник был один.

Полиция города просит всех очевидцев сообщать любую информацию, связанную с инцидентом или преступниками, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестные ворвались в кальянную в центре города и убили троих человек. Затем они отправились в район Кессельштадт, где также открыли стрельбу в кальянной и убили еще пятерых. В результате стрельбы были ранены пять человек, все они находятся в критическом состоянии.