В канадском Монреале два человека погибли в результате ДТП с участием 200 автомобилей

20.02.2020, 3:30, Новости дня

В Канаде два человека погибли в результате аварии с участием 200 автомобилей в городе Монреале. Авария произошла в условиях плохой видимости из-за сильного снегопада. Такие данные заявил радиостанция Radio Canada.

Ранее СМИ сообщали о 69 пострадавших. В течение нескольких часов двое погибших были заблокированы в своих автомобилях. С места происшествия вывезены порядка 150 человек, передает РИА Новости.

В ДТП попали в том числе более 10 грузовиков, бензовоз, школьный и рейсовый автобусы. По предварительным данным, около 50 автомобилей восстановлению не подлежат.

В настоящее время шоссе перекрыто в двух направлениях. На месте инцидента находятся пожарные и десятки машин скорой помощи.



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