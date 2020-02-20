Бен Аффлек о разводе с Дженнифер Гарнер: «Это мое самое большое сожаление в жизни»

20.02.2020, 3:30, Разное

Пять лет прошло с момента объявления о расставании Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, и два — с момента официального развода. Актер признается, что очень сожалеет о том, что все вышло именно так.

Я довольно долго был в норме. Но когда все случилось, когда мой брак распадался, я стал пить больше и больше. Это был 2015-2016 год. Мое пьянство, конечно, создало еще больше проблем в браке. Самое большое мое сожаление сейчас — это развод.

По словам актера, стыд, который он испытывал тогда перед детьми, отравлял его жизнь как яд. Несмотря на то что все начиналось со скандала (Аффлека уличили в измене с няней троих детей), впоследствии им с Дженнифер удалось остаться в хороших отношениях. Сейчас их нередко видят вместе во время прогулок, семейных мероприятиях и на воскресных службах.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек, 2019 годКогда Бен принял решение избавиться от пагубной зависимости, Дженнифер лично возила его на лечение в реабилитационный центр. Последний раз в рехабе Бен был в 2018 году, тогда он провел там 40 дней.

Мне не особо полезно зацикливаться на неудачах, рецидивах и самобичевании. Люди компульсивного типа поведения, которым я и являюсь, чувствуют себя лучше, увлекаясь едой, алкоголем, азартными играми, сексом или чем-то еще. Но в конечном счете это делает жизнь хуже. Вы делаете все, чтобы дискомфорт исчез, а он нарастает. Это порочный круг. Я допустил много ошибок, я сожалею обо всем, что сделал. Но важно взять себя в руки, вынести из этого урок и двигаться вперед,

— говорит Аффлек в интервью.

Также в разговоре с New York Times Аффлек затронул тему ухода из франшизы «Бэтмен». 31 января 2019 года Warner Bros. объявили о том, что Аффлек больше не будет исполнять главную роль в фильме, а осенью стало известно, что на его место утвержден Роберт Паттинсон.

Я показал тогда кому-то сценарий «Бэтмена», и он сказал: «Я думаю, сценарий хорош. А также я думаю, что ты допьешься до смерти, если будешь переживать это вновь».

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер с детьми