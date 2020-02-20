В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 2029, 10,3 тысячи человек выздоровели

20.02.2020, 3:06, Новости дня

В провинции Хубэй в центральной части Китая число случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 62 тысяч, скончались 2029 человек, более 10,3 тысячи человек выздоровели. Такие данные сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Как отмечается, в городе Ухань число случаев заражения превысило 45 тысяч. На втором и третьем месте — города Сяогань и Хуанган (там число случаев заражения составило около 3,3 тысячи и 2,8 тысячи соответственно). Еще в четырех городах региона число случаев заражения превысило отметку в 1 тысячу, передает ТАСС.

Врачи оценивают состояние свыше 9,1 тысячи инфицированных в Хубэе как тяжелое, более 2 тысяч заразившихся – как критическое. Порядка 65,5 тысячи жителей, которые имели тесный контакт с инфицированными, находятся под наблюдением медиков.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами, признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая случаи заражения были зафиксированы в 25 странах, в том числе в России.



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