Юрий Антонов не хочет петь дуэтом с современными исполнителями

20.02.2020, 3:04, Разное

Юрий Антонов рассказал о том, что не хочет петь дуэтом с кем-то из современных исполнителей. Как оказалось, знаменитый музыкант совсем не слушает молодёжную музыку.

19 февраля Юрий Антонов отпраздновал свой 75-й день рождения. На песнях этого знаменитого певца выросло не одно поколение. В честь юбилея журналисты спросили у артиста о том, с кем из сегодняшних исполнителей он бы хотел спеть дуэтом.

«Не могу назвать никого конкретно, да и особого желания нет. Я просто не задумывался над этим», ответил Антонов.

На вопрос о том, кто из новых артистов нравится музыканту больше всего, он рассказал, что не интернируется молодёжной музыкой и поэтому отметить кого-то у него не получится. Стоит отметить, что концерты в честь юбилея Юрия Антонова потребовалось перенести из-за состояния здоровья певца. Под конец 2019 года он пережил операцию на колене.

Многие считают, что народный артист РФ является принципиальной и вспыльчивой личностью, в частности, если дело касается его приватной жизни. Однако поклонникам музыканта трудно поверить в то, что у столь талантливого человека, написавшего большое количество нежных песен о любви, может быть трудный характер. Сейчас певец живет в окружении домашних любимцев.