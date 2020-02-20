В одном из зданий ФСБ зарегистрированы фирмы….

20.02.2020, 2:59, Разное

…которые могут заниматься обналом.

В принадлежащем ФСБ здании в московском районе Хамовники зарегистрированы фирмы, которые могут заниматься обналом. Об говорится в расследовании «Радио Свобода».

Из постановления Первого арбитражного апелляционного суда о налоговой проверке следует, что четырехэтажный особняк в Олсуфьевском переулке как минимум до конца 2016 года принадлежал ФСБ, а именно ФГКУ «Войсковая часть 55002». Согласно данным из базы юрлиц «Контур.Фокус», с 2011 года в здании зарегистрировано 12 коммерческих компаний. В 1980 году здание передали спецназу «Альфа», однако неизвестно, какая служба располагается там сейчас.

Как передает издание, гендиректора и учредители этих компаний также возглавляют еще десятки подобных организаций, оформленных на адреса массовой регистрации. По данным «Радио Свобода», почти со всех компаний пытались взыскать налоги и сборы, однако их вернули взыскатели, «так как невозможно разыскать должника или его имущество».

С «Гелиуса» — одной из все еще действующих фирм, зарегистрированных в здании, — приставы пытаются взыскать около 30 млн рублей, но сделать это не удается по той же причине. Расследователи выяснили, что компания в 2012 году заключила договор с владимирской фирмой «ВИП», занимающейся строительством электроподстанции, об оказании ряда услуг по поставке техники и оборудования.

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Документы о том, что все они были исполнены, подписали Роман Чернов и Константин Чернышев, которые значатся учредителем и гендиректором «Гелиуса». Однако первый заявил, что в действительности не руководил компанией и не знаком с Чернышевым, а в 2011 году на свое имя зарегистрировал около 15 организаций. То же самое сказал Чернышев.

Впоследствии оказалось, что у «Гелиуса» не было заявленной строительной техники, а бетон «ВИП» в итоге поставляли владимирские предприятия. Издание объясняет, что так фирма из Владимира перевела московской компании несколько млн рублей «на основе фиктивных договоров об оказании фиктивных услуг», а реальные работы и поставки производились, «скорее всего, за наличные деньги».

«Это — классическая схема "обналички"», — говорится в расследовании. «Радио Свобода» пишет, что зарегистрированные в особняке в Олсуфьевском переулке фирмы похожи на типичную «обнальную сеть», однако доказать это при помощи данных из открытых источников не удалось.

В ФСБ расследование издания пока не комментировали.

Источник: Новая газета



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