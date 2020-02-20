Путин объяснил выбор Мишустина на пост премьера

20.02.2020, 2:58, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что при выборе нового главы кабинета министров он руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина, а также учитывал итоги его работы на посту руководителя Федеральной налоговой службы.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было», – рассказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «Мишустина никто не называл. Кроме меня», – подчеркнул президент.

Путин отметил, что это было именно его решение – назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя российского правительства. По его словам, при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался «личными и деловыми качествами Михаила Владимировича [Мишустина]».

Президент заметил, что учитывал итоги работы Мишустина на посту руководителя Федеральной налоговой службы. «Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», – отметил Путин.

При этом глава государства отметил, что нельзя говорить только об одной задаче налоговой службы – собирать деньги с россиян. «Это очень примитивное представление о деятельности налоговой службы. Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей», – уверен президент.

По словам Путина, «его [главы налоговой службы] миссия заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной». «И честный человек, который понимает, что он платит налоги по-честному, вбелую, вправе рассчитывать на то, чтобы дальше эти средства эффективным образом государством были потрачены», – полагает президент.

На его взгляд, речь идет о том, чтобы «не просто взять и выдрать деньги с человека», а «организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, без лишней нервотрепки, и с тем, чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью».

Напомним, 15 января президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, а днем позднее назначил новым премьер-министром Михаила Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, имя которого не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.