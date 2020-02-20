В 2020 году случаи отказов гражданам Китая во въезде в Украину были единичными – Госпогранслужба

20.02.2020, 2:42, Новости дня

В 2020 году отказы во въезде в Украину гражданам Китайской Народной Республики были единичными. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» 19 февраля сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Отказы были единичные. Только отказы надо понимать правильно. Существует различные обстоятельства, из-за которых иностранец, в том числе, гражданин Китая не может попасть в Украину: отсутствие необходимых для этого документов, или превышение срока пребывания в Украине, или ограничение ему въезда», – сказал Демченко.

По его словам, это не связано с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

Спикер рассказал, что если в январе-феврале 2019 года в Украину въехало 6 тыс. граждан Китая, то, по предварительным подсчетам, с начала 2020 года – около 3100.

«Февраль еще не закончился, но уже можно говорить об уменьшении потока. И где-то более 3,9 тыс. граждан Китая проследовало на выезд с начала года», – добавил Демченко.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 19 февраля в Китае число погибших от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 достигло 2004, подтверждено 74 185 случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая новым коронавирусом заразились 804 человека в 25 странах, трое умерло.