Мнение: Латентный расизм?

20.02.2020, 2:23, Разное

Россия запретила въезд в страну гражданам Китая. Временно.  А в Казань прилетают шесть  рапиристок-китаянок , чтобы принять участие в этапе Кубка мира по фехтованию. Соревнования пройдут в казанском Центре гимнастики 20 — 23 февраля.

Родители юных гимнасток, которые тренируются в Центре,  всполошились. Написали петицию с требованием не допускать к ним китайских спортсменок из-за угрозы коронавируса.

Дословно: «Приезд спортсменов из Китая в наш Центр гимнастики может повлечь массовое заболевание и распространение коронавируса как среди наших детей, так и среди всего населения Казани. Действия по допущению спортсменов из Китая на соревнования противоречат демографической политике государства, направленной на повышение рождаемости и сокращение смертности населения…»

Глава татарстанского штаба по защите от коронавируса, вице-премьер республики Лейла Фазлеева объяснила, что нет никаких оснований не пускать китаянок в Казань. Хотя бы даже потому, что они летят в столицу Татарстана  не из Китая, а из Парижа:

— Китайские спортсменки перед соревнованиями прошли все обследования, к тому же они длительное время находились во Франции на сборах, в Китае в момент вспышки коронавируса их не было, с заболевшими они не контактировали. Тем не менее спортсменки пройдут тройную проверку: в Париже при вылете у них возьмут все анализы, затем Москве — в Шереметьево, и наконец — в Казани. С малейшими признаками ОРВИ никто не допустит спортсменок к соревнованиям, они тут же будут госпитализированы, можете не сомневаться (подробности здесь).

Тем не менее, паника среди родителей гимнасток продолжает нарастать….

Что это? Просто паника? Или латентный расизм?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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