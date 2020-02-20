В Германии неизвестные открыли стрельбу и убили восемь человек – СМИ

20.02.2020, 2:18, Новости дня

Поздно вечером 19 февраля по меньшей мере восемь человек были убиты во время стрельбы в двух барах для курения кальяна в городе Ханау в ФРГ; преступники скрылись. Об этом пишет местное издание Hessenschau.

Сначала был атакован кальянный бар в центре города, три человека были убиты.

Затем преступник поехал на машине в район Кессельштадт и открыл огонь в другом заведении, убив пятерых, рассказали источники издания.

Возможно, в результате инцидента также есть раненые.

Полиция начала розыск подозреваемых, в воздухе кружит полицейский вертолет.

Сообщение о перестрелке еще в одной локации Ханау местные власти не подтверждают.

Ханау – город с населением 98 000 человек в западной части Германии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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