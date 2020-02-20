Зеленский снова пообщался с секретарем Бориспольского горсовета, которого называл разбойником и чертом

20.02.2020, 2:06, Новости дня

19 февраля секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого в июле 2019 года президент Владимир Зеленский назвал «разбойником», обратился к главе Украинского государства, когда тот давал брифинг у здания Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения в Киевской области. Вторая по счету беседа Зеленского с Годунком размещена на странице Офиса президента в Facebook.

Начало – в 10.32.

Годунок попросил президента расследовать хищения бывшими чиновниками районной госадминистрации средств, выделенных на ремонт больницы.

«Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой, плохой. Но «разбойник» пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация… Чтобы мы могли построить корпус», – сказал секретарь горсовета.

Зеленский ответил, что разбираться должны правоохранительные органы.

«Вы уже известный здесь человек, благодаря мне, – пошутил президент. – Но знаете, такая история… Мы, наверное, потому и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на болтовню нет. Мы что-то делаем».

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Posted by Офіс Президента України on Kolmapäev, 19. veebruar 2020

Зеленский в ходе совещания в Борисполе 10 июля 2019 года назвал Годунка «разбойником» и выгнал из зала. Секретарь горсовета вступил в перепалку с Зеленским и вспомнил его слова во время инаугурации о том, что «все мы – президенты». «Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала… Плохо слышишь? Иди гуляй, господи», – сказал Зеленский. Затем он пообещал обратиться к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову по поводу «этого черта».

Чиновник заявлял, что подаст в суд на Зеленского, если тот публично не извинится за свои высказывания.