Зеленский: 220 опорных больниц будут отремонтированы в 2020 году

20.02.2020, 2:06, Новости дня

К концу 2020 года в Украине должны начать работу более 200 приемных отделений экстренной медицинской помощи. Об этом 19 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе Киевской области, пишет его пресс-служба.

«У нас очень много больниц по всей Украине, и мы нашли средства, которых не было в министерстве [здравоохранения], и 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. И это только начало, и люди это обязательно увидят», – сказал глава государства.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, у всех больниц будут контракты с Нацслужбой здоровья и они получат средства из госбюджета за свои услуги.

«В целом речь о 72 млрд грн, которые мы отдали на Национальную службу здоровья, чтобы оплачивать медицинские услуги», – сказала она.

Скалецкая отметила, что открытие опорных больниц не означает закрытие других медучреждений. По ее словам, это будут многопрофильные больницы, в которые можно будет быстро доставлять больного для оказания экстренной помощи и где будут специалисты различных профилей.

«У каждой области есть госпитальный совет, который может пересмотреть свои маршруты направления экстренной помощи и предоставить свои предложения, кикие опорные больницы в них должны быть», – сказала глава ведомства.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что с 1 марта стартует проект «Большое строительство», в рамках которого планируется ремонт в том числе и отделений больниц.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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