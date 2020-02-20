Футболист «Валенсии» Черышев установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

20.02.2020, 2:06, Новости дня

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев стал автором единственного гола своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты". Россиянин отличился спустя две минуты после выхода на замену.

Таким образом, Черышев установил рекорд "летучих мышей", забив в Лиге чемпионов самый быстрый гол. Как сообщает Чемпионат.com, ранее рекорд принадлежал Роберто Сольдадо, отличившемуся спустя четыре минуты после замены в матче против "Бураспорта". Это произошло в 2010 году.

Напомним, что "Валенсия" на выезде уступила "Аталанте" со счетом 1:4. Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 10 марта в Испании.