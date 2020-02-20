Мнение: Откровения Александры

20.02.2020, 2:05, Разное

Ничем, казалось бы, непримечательная девушка по имени Александра решила совершить громкий каминг-аут. Вылила в Сеть все грязные подробности своей деятельности, надеясь на понимание и, вероятно, сочувствие. И вроде ничего необычного, да только Александра — уже бывший штатный сотрудник либерального филиала "Радио Свободы" — "Кавказа Реалий".

Когда мы слышим аббревиатуру "СМИ", то отчего-то уже неосознанно скептически настраиваем себя: ожидается очередной бред под кричащим заголовком. Именно этим, как оказалось, зарабатывает себе на хлеб редакция "Кавказа Реалий". И, если раньше, по поводу издания можно было только теряться в догадках, то сегодня правда, наконец, всплыла. Судя по откровениям Александры, помимо того, что её заставляли высасывать информацию буквально из пальца, в перерывах девушка получала выговоры за всё и всех:

"Вообще в последние пару лет складывалась парадоксальная ситуация: в стрессовых ситуациях Дукаев выпихивал меня на первый план, аккуратно опуская, что главный редактор — он. Да, я понимаю, что не всем дано быть смелыми и профессиональными, но я — не главред".

К слову, об одном из таких "достоверных" материалов, опубликованных изданием. Как вы все, возможно, помните, в январе стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится на временном больничном Удивляться тут особо нечему: он обычный человек и имеет право за-бо-леть. Тем не менее для либеральных СМИ хвора Кадырова обернулась целым инфоповодом:

Вам еще не смешно?

После такого огромного поста на Facebook Александры, сложилось ощущение, что девушка определённо устала. Врать читателям, врать, в конце концов, целой республике наверняка тяжело. А потому несложно представить,что подобное откровение словно гора с плеч. Лучше ведь поздно, чем никогда, правда?

Источник: Теория элит



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