Samsung Galaxy S20 сравнили с Galaxy S10 по плавности работы экрана

20.02.2020, 2:04, Разное

Проведено сравнение Galaxy S20 и S10 от Samsung на степень плавности работы экрана. Согласно имеющейся информации, на смартфонах нового поколения можно активировать режим работы дисплея с частотой 120 Гц при разрешающей способности Quad HD+.
В целях достижения более высокой плавности работы требуется активировать соответствие формату Full HD+. Среди главных отличий новых продуктов Samsung от моделей прошлого года выделяется именно возможность работы на частоте 120 Гц. Специалисты из PhoneArena попытались наглядно оценить разницу в плавности работы устройств.

Результаты были представлены в специальном видео. На одном из устройств активирована работа с частотностью обновления картинки в 120 Гц, тогда как второе функционирует в режиме 60 Гц. Чтобы позволить стороннему наблюдателю оценить уровень плавности, была проведена съёмка процесса пролистывания параметров настроек. После замедления процесса воспроизведения можно заметить разницу в плавности движения картинки у Galaxy S10 и S20.



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