Наука: Что ЛСД делает с мозгом

20.02.2020, 1:38, Разное

Если вы думали, что действие любых наркотиков было уже полностью изучено, то это не совсем так. В апреле 2016 году британские нейрофизиологи с помощью МРТ впервые поделились результатами исследования активности мозга, находящегося под действием ЛСД. Их статью опубликовал журнал PNAS.

После того, как ЛСД включили в список запрещенных препаратов, его действие практически не исследовали нейрофизиологи. Работа известного нейрофизиолога и сторонника декриминализации некоторых наркотиков Дэвида Натта (David Nutt) и группы ученых стала первой попыткой разобраться во влиянии ЛСД на работу мозга.

«Диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) — классический психоделический наркотик, — пишут авторы статьи, вышедшей два года назад, — однако его воздействие на человеческий мозг еще ни разу не исследовалось с помощью современных методов нейровизуализации».

Мозг 20 добровольцев исследовали сразу тремя методами наблюдения, которые не существовали до запрета работ с ЛСД. Мозговой кровоток изучали с помощью магнитно-резонансной томографии с мечением артериального спина (ASL). Функциональная МРТ с BOLD-контрастом показывала содержание окисленного и восстановленного гемоглобина, следя за потреблением кислорода — а значит, и активностью отдельных областей мозга. С помощью магнитэнцефалографии (МЭГ) отслеживалась электрическая активность нейронов. Добровольцы принимали 7 мкг наркотика и плацебо.

Различие в связях первичной зрительной коры с остальным мозгом при ЛСД и плацебо

В работе изучалась активность сети пассивного режима работы мозга (Default Mode Network, DMN), функции которой до сих пор остаются загадкой, но некоторые учёные предполагают, что с ней может быть связана главная тайна человеческого мозга — сознание. Ну, или по крайней мере, способность его иметь. Новая работа частично подтверждает эту гипотезу: подопытные говорили о «растворении личности», «потере «я»» (Self Dissolution) в то время как происходила рассинхронизация работы нейронов DMN. Кроме этого, МЭГ выявил ослабление волновых альфа-ритмов мозга, которые проявляются у взрослых людей в бодрствующим спокойном состоянии.

Под действием ЛСД по всему мозгу активность нейронов возрастала и становилась более однородной по всему мозгу, из-за этого усиливались связи между областями, работающими независимо. Один из группы исследователей Робин Кэрхарт–Харрис (Robin Carhart-Harris) пояснил: «В норме мозг работает как набор независимых нейронных сетей, выполняющих различные специализированные функции, такие как зрение, движение или слух — или более сложные, такие как внимание. Однако под ЛСД разделение этих сетей исчезает, и мы видим более связный, более унифицированный мозг».

Авторы сравнивают активность мозга человека под ЛСД с работой мозга младенца, потому что усиление специализации областей мозга и укрепление связей между ними происходит только по мере взросления и созревания.

Именно этот процесс лежит в основе ярких галлюцинаций при приеме ЛСД. Исследование показало, что первичная зрительная кора (V1) начинает активно коммуницировать с областями, обычно не занятыми обработкой визуальных стимулов (см. иллюстрацию). Степень активности коррелировала с сообщениями участников о галлюцинациях.

Подобные исследования, считают ученые, помогут лучше разобраться в феномене сознания.