Сотрудники Boeing не хотят летать на лайнерах 737 MAX из-за их низкого качества

20.02.2020, 1:30, Новости дня

Фрагменты инструментов и тряпки — весь этот мусор нашли в топливных баках новых лайнеров Boeing 737 MAX.

Как сообщает агентство Bloomberg, корпорация теперь проверяет более 400 самолетов.

Полеты лайнеров модели 737 MAX были приостановлены после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. В них погибло 346 человек, напоминает телеканал "Россия 24". Причина — недоработки в электронике.

Кроме того, была опубликована переписка сотрудников Boeing, в которой создателей самолета назвали "клоунами, которыми руководят обезьяны". И признались — сами бы на этой модели лайнера не полетели, потому что качество низкое.