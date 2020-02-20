Сотрудники Boeing не хотят летать на лайнерах 737 MAX из-за их низкого качества

20.02.2020, 1:30, Новости дня

Фрагменты инструментов и тряпки — весь этот мусор нашли в топливных баках новых лайнеров Boeing 737 MAX.

Как сообщает агентство Bloomberg, корпорация теперь проверяет более 400 самолетов.

Полеты лайнеров модели 737 MAX были приостановлены после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. В них погибло 346 человек, напоминает телеканал "Россия 24". Причина — недоработки в электронике.

Кроме того, была опубликована переписка сотрудников Boeing, в которой создателей самолета назвали "клоунами, которыми руководят обезьяны". И признались — сами бы на этой модели лайнера не полетели, потому что качество низкое.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Освобожденная по обмену украинская спортсменка рассказала, как стала «российским шпионом»

19.02 / Квартиры в новостройках России за 6 лет подорожали на 40 процентов

25.12 / Сборная Украины по футболу получит рекордные премиальные за выход на Евро 2020 – Павелко

21.01 / «Нефтехимик» расторг контракт с капитаном команды после ДТП

16.01 / Соавтор текстов Лепса подтвердил, что Мишустин написал музыку для исполнителя

02.01 / В США пожарные сфотографировались на фоне горящего дома. Инцидент будут расследовать

02.01 / Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию

09.12 / Россияне назвали героев Отечества всех эпох

09.01 / Среди прочих изучается версия поражения Boeing в Иране ракетой российского зенитного комплекса «Тор» – СНБО

16.02 / Медицина по-прежнему больна, но ей помогут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика