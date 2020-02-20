Дочь Стивена Спилберга решила попробовать себя в порноиндустрии

20.02.2020, 1:30, Новости дня

Дочь известного режиссера Стивена Спилберга Микаэла решила попробовать себя в порноиндустрии. В своем интервью изданию The Sun 23-летняя девушка рассказала, что новая деятельность позволит ей обрести финансовую независимость.

Выбор рода деятельности Микаэла объяснила тем, что устала от ненависти к собственному телу и невозможности извлечь выгоду из своей внешности. Она назвала себя "сексуальным существом". Известно, что девушка уже поделилась своими планами с родителями, и что они были скорее заинтригованы, чем расстроены.

Ранее Микаэла уже делилась своим видением карьеры с подписчиками в соцсетях.

Микаэла — приемная дочь Стивена Спилберга. Она была удочерена им после второго брака — с актрисой Кейт Кэпшоу.



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