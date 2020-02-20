Лига чемпионов. «Аталанта» разгромила «Валенсию», «Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу»

20.02.2020, 1:18, Новости дня

19 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Аталанта» – «Валенсия» – 4:1

Голы: Хатебур, 16, 62, Иличич, 42, Фройлер, 57 – Черишев, 66

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену на 81-й минуте матча, результативными действиями не отличался.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Тоттенхэм» – «Лейпциг» – 0:1

Гол: Вернер, 58 (пенальти)

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

Ответные поединки «Валенсия» – «Аталанта» и «Лейпциг» – «Тоттенхэм» пройдут 10 марта.

Вчера состоялось еще два матча Лиги чемпионов: «Атлетико» победил «Ливерпуль» и «Боруссия» (Дортмунд) обыграла ПСЖ.

Расписание всех матчей турнира можно посмотреть по ссылке.