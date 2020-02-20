VOAэкспресс 19 февраля 2020

20.02.2020, 1:14, Новости дня

Администрация США: увольнения и отставки

В среду американские СМИ написали о том, что генпрокурор Уильям Барр рассматривает возможность отставки. Дело в том, что на прошлой неделе Барр заявил, что твиты президента о работе Минюста не позволяют ему (Барру) выполнять свою работу. В ответ Трамп заявил, что полностью доверяет генпрокурору, признал, что своими постами в Twitter усложняет Барру жизнь, но отказываться от постов в соцсетях не собирается.

В среду Минюст США заявил, что Барр никуда уходить не собирается.

Зато в отставку ушел заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд. В прошлом году Руд заявил, что Министерство обороны считает прогресс в борьбе с коррупцией в Украине достаточным для выделения одобренной Конгрессом помощи. Таким образом, Руд стал еще одним чиновником администрации, уволенным после завершения разбирательства по импичменту в Сенате.

Тем временем, президент Трамп (в «Твиттере»!) заявил, что все дела, возбужденные в связи с расследованием российского вмешательства в выборы-2016, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер, нужно «выбросить», потому что они «пахнут тухлятиной».

При этом Трамп не исключил, что может подать судебный иск по этому вопросу: «Если бы я не был президентом, я бы подал в суд на них на всех… но может быть, я еще это сделаю».

Шпионские дела

Американские власти в Майами арестовали гражданина Мексики, который, по их словам, был завербован представителем российских властей с целью найти машину «источника в правительстве США» и установить ее номер, сообщило министерство юстиции США.

Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес, проживающий в Сингапуре, был арестован в воскресенье после приезда в международный аэропорт Майами, откуда он собирался вылететь в Мексику.

Представитель российских властей завербовал Фуэнтеса в прошлом году, и на встрече в России ранее в этом месяце передал ему описание машины американского правительственного источника, поручив ему отыскать ее и установить ее номер.

Дело Ассанжа

В среду адвокат Джулиана Ассанжа заявил, что Белый дом предлагал его клиенту помилование в обмен на отведение подозрений от России во взломе почтового сервера Демократической партии.

По словам юриста, в 2017 году конгрессмен Дана Рорабахер по поручению Дональда Трампа обещал Ассанжу помилование в обмен на снятие подозрений с России в деле о взломе почтового сервера демократов.

Вот что на это ответил Белый дом: «Президент едва знает о том, кто такой Дана Рорабахер, за исключением того, что он был конгрессменом. Он никогда не разговаривал с ним по этому поводу… Это полная выдумка и абсолютная ложь. Это, вероятно, очередной бесконечный фарс и полная ложь от Национального комитета Демократической партии».

Как два друга помогли приюту собрать пожертвования

Фото обнимающихся Ланди, восьминедельной чихуахуа с парализованными задними лапами, и голубя Германа, который не может летать, собрало сотни тысяч лайков в социальных сетях по всему миру.

Ланди и Герман подружились в приюте для больных животных в Хилтоне, штат Нью-Йорк. Сотрудница приюта выставила фото друзей в Facebook. Отклик был поразительным: за сутки приют получил более 6 тыcяч долларов пожертвований от волонтеров со всего мира.