Миллиардер Стейер может помочь Сандерсу в Южной Каролине

20.02.2020, 1:14, Новости дня

Берни Сандерса выступает против того, чтобы богатейшие люди страны злоупотребляли возможностью повлиять на жизнь простых американцев, и считает, что на них лежит большая часть ответственности за растущее неравенство в американском обществе. Самым последним объектом критики Сандерса стал Майк Блумберг, его соперник в борьбе за выдвижение в президенты от Демократической партии и один из самых богатых людей в мире.

Однако другой миллиардер, участвующий в гонке, Том Стейер, может невольно помочь сенатору-прогрессисту преуспеть на праймериз в ключевом штате для демократов – Южной Каролине.

Мощная рекламная кампания, которую Стейер проводит среди афроамериканских избирателей в этом штате, помогла миллиардеру добиться чрезвычайно сильных позиций, что может подорвать поддержку, которую афроамериканцы оказывают бывшему вице-президенту Джо Байдену. Таким образом, Байден может лишиться последнего «бастиона», на который он рассчитывал, заявляя, что чернокожие жители Южной Каролины помогут ему победить на праймериз.

За последние несколько недель Стейер сосредоточил свои усилия на Южной Каролине, в то время как другие кандидаты больше фокусировались на Нью-Гэмпшире и Неваде. Большинство претендентов, включая Байдена и Сандерса, посетило шествие и митинг в день Мартина Лютера Кинга. Сандерс в штат с тех пор не возвращался, а Байден сделал там короткую остановку вечером в день, когда в Нью-Гэмпшире проводились праймериз.

Предварительные опросы показывают, что Байден лидирует в Южной Каролине, в особенности среди афроамериканцев, которые составляют как минимум две трети от демократического электората в штате. Байдена также поддержали многие афроамериканские законодатели и другие официальные лица.

Майкл Бэйли, пресс-секретарь Демократического афроамериканского кокуса Южной Каролины, говорит, что успехи Байдена могли навести других кандидатов на мысль, что они не смогут выиграть в этом штате.

«Многие другие кандидаты предположили, что Байден уже практически выиграл, так что мы не будем вкладывать туда наши ресурсы. Мы поборемся в других штатах и попытаемся выиграть там», – говорит Бэйли.

Однако Сандерс неизменно присутствовал в штате со времен своей предыдущей кампании 2016 года: уже существующая инфраструктура «Нашей Революции», спецкомитета политических действий, поддерживающего сенатора, предоставила в его распоряжение практически готовую предвыборную организацию. В конце 2018 года тысячи людей пришли на митинг Сандерса и «Нашей Революции», который проводился в Коламбии в поддержку программы «Медикер для всех». Группа ежемесячно проводит встречи и присутствует на мероприятиях по всему штату.

С момента запуска свой новой предвыборной кампании Сандерс проводил встречи с избирателями в редко посещаемых политиками городах, в которых преобладает население с низкими доходами, и, как и многие другие кандидаты, выступал в афроамериканских церквях по воскресеньям.

Сандерс также получил поддержку от совершенно неожиданного источника – из Республиканской партии. В прошлом месяце группа лидеров Республиканской партии северного региона Южной Каролины обратилась с просьбой к республиканцам прийти на демократические праймериз и проголосовать за Сандерса. Таким образом они хотят помочь выиграть демократическую гонку «слабейшему», по их мнению, кандидату, которого с легкостью победит президент Дональд Трамп.

Однако больше всего Сандерсу могут помочь деньги Стейера. Миллиардер потратил более 60 миллионов долларов на свою рекламу в штате, а также выделил свыше 300 тысяч долларов на поддержку Демократической партии на уровне штата и округов. Как сообщили в штабе миллиардера, особых успехов Стейер добился среди чернокожего населения Южной Каролины. В понедельник Стейера поддержал уже пятый по счету член Законодательного кокуса афроамериканцев. Двое других участников кокуса, включая председателя, официально являются старшими советниками кампании Стейера.

По словам одного из местных законодателей, таким образом Стейер отнимает голоса афроамериканцев у Байдена – и это решение может освободить место для более прогрессивных сторонников Сандерса, которые помогут сенатору победить на праймериз.