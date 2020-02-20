Личное: Почему бомбануло бабушку Ягу?

20.02.2020, 1:11, Разное

В прошедшее воскресенье баба Яга, прочитав мой пост о себе, по традиции опять напилась или чем-то закинулась.

Нет, не может мой муж Евгений завести себе молодую любовницу, как посоветовала ему Лена Миро, потому что я сама ещё молодуха!

Ну, может поэтому и напилась, чтобы утешиться? К сожалению, потом бабу Ягу зачем-то пронесло — в Инстаграм.



1992 год: Яна Рудковская на своём выпускном. Фото: Соцсети.

«Мои года, мое богатство» — слова из хорошей и мудрой песни .Плюс я уже привыкла, что какой-нибудь «мадам» не даёт покоя мой возраст», — заявила баба Яга, намекая на непонятную мне персону.

Ну, против банальщины и слов из песни ведь не попрёшь. Раз кому-то нравятся её года, так тому и быть.

Впрочем, пьяненькая бабка тут же принялась доказывать прямо противоположное, что не 55 лет ей, а 44, как Вере Брежневой.

Баба Яга не поленилась заплатить Алкиному сожителю за целый театральный капустник, который пенсионерка теперь проводит в роли неоспоримого доказательства:

«Я думала, что после программы у Максима Галкина «В субботу вечером» 2 ,5 года назад эта «скандальная» тема закрылась навсегда.

На передачу приехала и моя одноклассница, и классный руководитель. Ну, что ещё надо, если есть «сомнения»?

Но, увы , разум и порядочность здесь больше не живут — по крайней мере у некоторых т.н. блогеров, начисто свихнувшихся на почве своих больных фантазий, как и у ряда изданий. Будто ничего не зная, не замечая давно известных фактов, они всё пишут и пишут про мой возраст!», — возмущается Яна Рудковская.

Вынуждена заметить, что в этом заявлении — сразу ряд неточностей.

Во-первых, говорить, что «я думала» — это какой-то, простите, бред. Кто думал? Яна думала? Серьёзно? Она умеет? Ей есть, чем думать?! Чем?!

Во-вторых, как устроены передачи вроде Галкина и Малахова я знаю лично, уж извините. Неоднократно бывала, сидела и за столиком, и на диванчике. Ржала в гримёрной с Джигурдой, давала припасть на грудь и выплакаться Анисиной.

Мамы убитого мальчика приходят на такие шоу из погорелого театра за небольшой гонорар, чтобы посидеть на диванчике и поорать как следует от души, но — по сценарию. Точно так же и мнимые одноклассники с классными руководителями — я сотню таких найму по три тысячи за съёмочный день.

Они ещё и не так сыграют. Гамлет будет обиженно курить в сторонке.

Из всех «доказательств», которые реально могут заставить поверить бабе Яге — видео с выпускного, где в уголке налепили «1992» год.

Хотя, постойте, это ведь даже не штамп даты камеры, а просто титры самой передачи!

Видео: Соцсети.

Как говорится, упс.

Судя по вздыбленным причёскам на видео, мы наблюдаем далёкое прошлое — самое позднее год 86-87. Ну, никак не позже, потому что в 1987 вся эта хрень на голове резко ушла в историю даже в Сыктывкаре.

«Может, на этот раз проглотят? Или все так же будут смачно блефовать на моем имени, делая себе тиражи и клики», — вопрошает Яна.

Нет, никак не получается проглотить. Да и про клики, Янусик, я объясняла тебе: ты — никто, и клики на тебе не заработать. Твой медийный потенциал — накрученные боты в Эскортограме.

Весь этот словесный понос в стиле обдолбыша наркопитомца завешает эпическая концовка:

«Я родилась в городе Кустанае в 1975 году и училась в 115 школе ( если мне не изменяет память ), там закончила начальную школу , потом переехала жить в Барнаул, где училась в 69-й и 55-й школах , закончила последнюю в 1992 году с серебряной медалью ! Потом 6 лет училась в АГМУ и успешно его закончила !

СМИ , блогеры , телеканалы ! Вы же уже не раз бывали и в моей школе , и в университете, и уехали с той же информацией ! У меня один вопрос , вы не понимаете , что в погоне за сенсацией уже реально теряете не только совесть , достоинство , но и репутацию?! Хотя, возможно, вам на неё наплавать? Безнадежно угристы и прыщавы, не только ваши рожи, но, возможно, и мозги? Вас сложно даже назвать блоггерами , не то что — журналистами ! Надеюсь, поняли, в чей огород камень! Самое смешное , что вы на «голубом глазу» мне звоните, пишите , прося комменты по другим вопросам. Мне хочется спросить : «Не стыдно?»

Не плюйте в колодец, из которого жадно пьёте. И не раз ещё будете припадать , уж поверьте мне !)».

Да поняли, поняли, Ян, в чей Кустанай ты гадишь!

Твои года — твоё богатство, припадём жадно к колодцу, ты — из Барнаула. Всё запомнили, выучили! И школу ты всё-таки смогла «закончить», и МУ-МУ какое-то — тоже успешно.

И хотя образованные люди учебные заведения оканчивают, а не заканчивают, спишем поразительную неграмотность бабушки на то, что её укусил наркопитомец Витя.

Из всего этого холивара, лично мне непонятным осталось только одно: если тебе не 55, то какого хрена тебя так сильно бомбит на тему возраста?

Откровенно говоря, лично я всё время забываю, сколько мне лет. Серьёзно, сначала вспоминаю нынешний год, потом отнимаю от него дату рождения. И только после этого говорю — 38 мне, что ли? Или 39? Или сейчас 38, а 39 только будет?

Да похрен, какая мне разница, ещё голову такой фигнёй забивать!

А как вы считаете, почему бомбит Яну? Может быть, она опасается, что её муж узнает правду и заведёт себе более молодую писю?