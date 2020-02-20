Кристина Асмус снялась голой в душе в попытке «отмыться после «Текста»»

20.02.2020, 1:04, Разное

Кристина Асмус снялась голой в душе в попытке «отмыться после «Текста». Именно так актриса иронично подписала кадр, опубликованный на странице в Instagram.
В конце минувшего года Кристина Асмус оказалась в центре скандальных обсуждений после съёмок в откровенной сцене для картины «Текст». Эпизод интимной близости оказался крайне натуралистичным, поэтому некоторые даже посчитали это актом измены актрисы в отношении своего супруга Гарика Харламова.

Скандал несколько угас, однако Асмус, вероятно, решила восстановить обсуждение, разместив на персональном аккаунте черно-белый кадр, на котором позирует обнажённой под падающими каплями воды. Фото сделано со спины, а в комментарии имеются ироничные хештеги, один из которых — «После текста не отмыться».

Муж Кристины Асмус Гарик Харламов отнёсся к ситуации с пониманием, выразив поддержку супруге. Комик подчеркнул, что его жена является актрисой, а профессия накладывает определённые требования к действиям перед камерой.



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