20.02.2020, 1:04, Разное

Кристина Асмус снялась голой в душе в попытке «отмыться после «Текста». Именно так актриса иронично подписала кадр, опубликованный на странице в Instagram.

В конце минувшего года Кристина Асмус оказалась в центре скандальных обсуждений после съёмок в откровенной сцене для картины «Текст». Эпизод интимной близости оказался крайне натуралистичным, поэтому некоторые даже посчитали это актом измены актрисы в отношении своего супруга Гарика Харламова.

Скандал несколько угас, однако Асмус, вероятно, решила восстановить обсуждение, разместив на персональном аккаунте черно-белый кадр, на котором позирует обнажённой под падающими каплями воды. Фото сделано со спины, а в комментарии имеются ироничные хештеги, один из которых — «После текста не отмыться».

Муж Кристины Асмус Гарик Харламов отнёсся к ситуации с пониманием, выразив поддержку супруге. Комик подчеркнул, что его жена является актрисой, а профессия накладывает определённые требования к действиям перед камерой.