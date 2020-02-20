«Предложили оставить или отдать в питомник». Украинка заявила, что не эвакуировалась из Уханя из-за собаки

20.02.2020, 0:54, Новости дня

Украинка Анастасия Зинченко заявила, что не была эвакуирована из Китая, где продолжается вспышка коронавируса SARS-CoV-2, так как не захотела оставлять собаку.

«Я подала заявление, отправила анкету, фото паспорта и визы для участия в эвакуации, но мне посольство отказало по причине того, что у меня есть собака. Они предложили мне ее оставить или отдать в питомник, на что я ответила категоричное нет. Не знаю на какой ответ они рассчитывали, но я никогда ее не брошу и не предам. Она мой друг и моя семья, моя поддержка и антидепрессант», – написала Зинченко в Instagram 5 февраля.

Переглянути цей допис в Instagram

ИСТОРИЯ ПРО ЭВАКУАЦИЮ Очень многие спрашивают и пишут про то, что по новостям говорят что уже эвакуировали граждан Украины из Ухань, в скоре будут, готовятся, планируют и т д. На сегодняшний день эвакуировали все страны кроме Украины. Я подала заявление, отправила анкету, фото паспорта и визы для участия в эвакуации конечно же тоже, но мне посольство отказало по причине того, что у меня есть собака. Они предложили мне ее оставить или отдать в питомник, на что я ответила категоричное НЕТ. Не знаю на какой ответ они рассчитывали, но я никогда ее не брошу и не предам. Она мой друг и моя семья, моя поддержка и антидепрессант она меня не бросала в моменты когда мне было очень трудно или когда я плакала, она приходила ко мне, облизывала мои слёзы и ложилась спать рядом. Не понимаю людей которые бросают своих домашних животных и издеваться над ними. Не знаю как бы поступили на моем месте другие люди, но моя позиция именно такая. Так что я здесь остаюсь одна, до конца карантина и потом спокойно соберусь и полечу домой. Любите своих питомцев и берегите их они вам спасибо не скажут, но преданно проведут с вами всю свою жить.

Допис, поширений Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) 5 Лют 2020 р. о 2:32 PST

14 она сообщила, что с ней связалось посольство, но ей сообщили, что собаку она взять с собой не может.

«В этот раз они сказали, что виновато в этом Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, в приказе которого №553 от 16 ноября 2018 года указанно, что для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и другое, чтобы пройти все санитарные нормы. Я все это знаю, у меня для собаки есть паспорт с прививками (прививки до 30 июня 2020 года) и есть чип. Но остального нет и я стала искать в интернете всевозможные ветеринарные клиники в городе Ухань, они оказались все закрыты. Я сразу обратилась в посольство Украины, рассказала ситуацию и попросила помочь мне либо найти открытую клинику либо смягчить закон и сделать все это по прилету в Украину. На что они сказали, что они не всесильны и помочь в этом вопросе не могут, но требовать эти документы они не перестали», – написала украинка.

Переглянути цей допис в Instagram

Продолжение истории про мою эвакуацию с Мишель После вчерашнего выпуска на телеканале «Україна» и многих других сайтах с новостями, сегодня посольство Украины со мной связались но все также говорили, что я с своей собакой не могу учавствовать в эвакуации. В этот раз они сказали, что виновато в этом Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, по приказу номер 553 от 16.11.2018, статья 24. В ней указанно, что для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и т.д, для того, что бы пройти все санитарные нормы. Я все это знаю, у меня для собаки есть паспорт с прививками (прививки до 2020.06.30) и есть чип. Но остального нет и я стала искать в интернете всевозможные ветеринарные клики в городе Ухань, они оказались все закрыты. Я сразу обратилась в посольство Украины, рассказала ситуацию и попросила помочь мне либо найти открытую клинику либо смягчить закон и сделать все это по прилету в Украину. На что они сказали, что они не всесильны и помочь в этом вопросе не могут, но требовать эти документы они не перестали. Напоминаю, что город полностью закрыт с 23 января Карантин для собаки в своей стране я могу провести за свой счёт, все анализы и ее нахождение в клинике. Есть люди которые мне в этом помогут. Я обратилась за помощью к корреспондентам из телеканала Україна, родителям и друзьям. Всячески пытаюсь решить эту проблему, потому что по последним новостям, якобы, планируют эвакуацию на 18 февраля, но это не точно. Но все же мне нужно быть готовой и сделать все возможное что бы попасть в список эвакуированных, другими словами это мой последний шанс попасть домой. Карантин продлили и город будет закрыт ещё минимум месяц, учитывая что сегодня 25 день как я нахожусь дома. Условия ужесточили, теперь я могу выходить на улицу из дома только 1 раз в 3 дня. Все стало намного серьезнее чем раньше и нужно ехать домой, оставаться здесь уже нет ни желания ни средств. Только лишь надеюсь сейчас на вашу поддержку и молюсь что это все решиться и нас с Мишель смогут эвакуировать домой

Допис, поширений Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) 14 Лют 2020 р. о 5:12 PST

19 февраля Зинченко написала, что не была эвакуирована.

«Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего представитель посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял, что китайская сторона отказала», — заявила она.

По словам украинки, в Министерство иностранных дел Украины прислало ей письменный ответ, где было указано, что у них есть старый пакет документов, а о новом посольство их не уведомило.

«То есть, посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказало в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они. Но, как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, и получив документы, их никуда не предоставили», – добавила Зинченко.

Переглянути цей допис в Instagram

Мои старания попасть с Мишей домой и результат Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей

Допис, поширений Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) 19 Лют 2020 р. о 4:33 PST

Самолет с эвакуируемыми в 0.30 20 февраля (18.30 19 февраля по Киеву) вылетел из аэропорта Ухань. Сначала сообщалось, что из города вывезут 48 украинцев и 29 иностранцев, двое из них выйдут во время дозаправки в Алматы (Казахстан). Позже в Минздраве Украины сообщили, что на борт допустили 73 пассажира, трем украинцам и одной иностранке в посадке отказали.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая говорила, что борт после приземления в Украине отправят на санитарную стоянку. Вся команда самолета вместе с эвакуированными людьми будет помещена на 14-дневный карантин.

После приземления самолета проведут его дезинфекцию.

Автобусы с пассажирами, членами экипажа и медперсоналом направят к месту организации карантина; людей расселят по корпусам, все отходы с карантинной базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию, рассказал 17 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Украинские власти не обнародовали данные о месте, где эвакуированные, члены экипажа авиалайнера и медики пройдут 14-дневную обсервацию. В Украине подготовлено четыре дислокации в разных областях, куда могут поместить эвакуированных украинцев, рассказал 19 февраля заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

Жители Киевской, Тернопольской и Львовской областей выходили на акции протеста после сообщения о вероятном размещении эвакуированных из Уханя в санаториях и госпиталях в этих регионах.

Соцсети и местные СМИ сообщали, что эвакуированных могут отправить в Харьковскую область на базу отдыха имени Соича.