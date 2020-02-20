Мнение: Российское тюремное сознание

20.02.2020, 0:53, Разное

Реальная и, пожалуй, самая запредельная мерзость последних недель (наряду с приговором по делу «Сети») — это решение российского «суда» снова засадить в карантин (то есть под замок) девушку из Питера, сбежавшую из «изолятора», сломав там электронный замок.

Там как было дело? Девушка в числе прочих туристов вернулась из Китая в конце января, там ее вместе с другими «цап-царап» — и в изолятор, несмотря на полное отсутствие симптомов чего бы то ни было. Еще в Хабаровске у нее взяли анализы, через неделю анализы показали, что она «чистая»… но ее в Питере продолжили держать под замком.

Далее пошел уже Кафка: энергичная девица сумела чем-то, чуть ли не заколкой, отомкнуть электронный (!) замок своей палаты, вышла оттуда ночью — но не стала бежать одна, а сначала пошла и выпустила из-под замка своих «подельников». Они все выбрались за ограду больницы и смылись. Потом поднялся шум… и все прочие «китайские отдыхающие» предпочли вернуться в заключение в ту же больницу! САМИ! Круто? Странно, что веревку и мыло с собой не принесли.

Ну а девица возвращаться и не подумала, сидела у себя дома, в ус не дула. Ну а чо? Признаков заболевания у нее нет, с момента возвращения прошло более 2 недель, анализы «чистые»… Она полагала, что на этом сказочке и конец — но не тут-то было!

В итоге на нее в суд… подают иск! Какой-то там главврач. И суд принимает иск к рассмотрению, проводит судебное заседание… и приговаривает девушку вернуть в карантин!

Хотя еще до суда комментарии юристов (одна из самых бессмысленных профессий в РФ) были однозначны: абсолютно НИКАКИХ оснований для изоляции девушки нет: во-первых, в стране не объявлено ЧП в связи с эпидемией, во-вторых, нет никаких доказательств, что она вообще чем-то инфицирована, в-третьих, для изоляции пациента по медицинским показаниям требуется согласие пациента. Все эти обстоятельства «суд» благополучно похерил. Адвокат девицы потом публично исходил сарказмом — в суде представители Росздравнадзора, нескольких человек, наперебой рассказывали суду, как опасна эта девушка, стоя от нее буквально в метре, и при этом никто из них не был в маске (и вообще в суде над «опасной инфицированной» все, включая судью, сидели без масок).

С чем мы тут имеем дело? Да с тем, что никаких прав на личную неприкосновенность в стране вообще не остается. Людей можно спокойно пытать (дело «Сети»), можно просто брать и вообще без каких-либо оснований запирать в медицинский бокс… Всё, что характерно, «по суду». И при полной общественной апатии.

Хотя я вот убежден: смелую девушку решили показательно засадить вовсе не потому, что действительно кто-то хоть на минуту испугался «эпидемии» в ее лице. Нет, ее карают именно за побег. За свободолюбие, в конечном счете. Девица всю нашу тюремную систему ОСКОРБИЛА своим «самовольством». Как это — взяла вдруг и САМА УШЛА?! Да как она посмела?

Где-то, возможно, есть правовое сознание; у нас в России — сознание тюремное. «Считается — побег» — страшная угроза; за побег и убить могут.