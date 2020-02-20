Препарат против Эболы будет протестирован для лечения коронавируса

20.02.2020, 0:52, Новости дня

Американская биотехнологическая компания заявила, что она сотрудничает с китайскими властями, чтобы определить, может ли противовирусный препарат ремдесивир обеспечить эффективное лечение больных, зараженных быстро распространяющимся коронавирусом, известным как COVID-19.

Компания надеется выяснить это до 1 мая.

Представители биофармацевтической компании Gilead Sciences, которая создала медицинский препарат ремдесивир в качестве средства для лечения лихорадки Эбола и другого заболевания, сообщили «Голосу Америки», что компания уже начала два клинических испытания среди инфицированных пациентов, «чтобы определить безопасность и эффективность ремдесивира в качестве потенциального средства лечения коронавируса».

Информация об испытаниях была с надеждой встречена в Китае. Обеспокоенные вспышкой коронавируса жители Китая говорят, что четыре слога «ремдесивир» напоминают по звучанию фразу на китайском языке: «надежда народа».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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