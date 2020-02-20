Мнение: «Это моя добыча»

20.02.2020, 0:44, Разное

Начальство уже и не стеснятся, открыто принося развитие технологий в жертву «силовому» Молоху.

По информации РБК, власти отказались выставлять на торги новые частоты для развития сетей 5G. Этот диапазон используется гражданскими компаниями во всем мире, но в России на нем плотно сидят «силовики».

Операторам предлагается развивать связь нового поколения в уже имеющихся у них диапазонах, задействованных под 2G, 3G и 4G. Те недовольны и говорят, что при таком подходе Россия «будет отставать от Европы, США, Китая и даже Казахстана в развитии связи нового поколения и связанных с этим современных технологий».

Здесь интересы «национальной безопасности», обороны? Спор об этом?

По форме, может быть и так, но по сути в коррумпированном с ног до головы путинском государстве, речь, скорее, о другом.

Как же можно, владея ценным ресурсом на миллиарды — частотами, просто так выпустить их из рук? Отдать каким-то компаниям? Не постараться самим поискать пути «монетизации»?

А может быть, уже что-то там используется, принося деньги «на карман»? Прочитав расследование радио «Свобода» (https://www.svoboda.org/a/30441281.html) о том, как в московском особняке ФСБ были зарегистрированы обнальные конторы, понимаешь, что люди в этой власти пределов не имеют, широко шагают.

В общем, пока другие страны будут развивать сети 5G, обгоняя Россию, у нас будут продолжаться препирательства бизнеса и силовиков с маслянистыми глазками, добывших себе частоты.

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