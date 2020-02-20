17-летняя одесситка обвинила полицейского в изнасиловании

20.02.2020, 0:42, Новости дня

17-летняя одесситка обвинила в изнасиловании сотрудника Таировского отделения полиции Одессы. Об этом 19 февраля сообщила «Думская» со ссылкой на источник в облуправлении Национальной полиции.

По его словам, 16 февраля в Киевском районе областного центра пропала школьница М. Полицейские оперативно ее разыскали и доставили домой. После этого девушка рассказала своей учительнице, что перед тем, как вернуть домой, оперативник П. отвез ее к себе в квартиру, где совершил насилие.

Правоохранители проверяют информацию о неправомерных действиях полицейского в отношении несовершеннолетней, заявили в пресс-центре управления Нацполиции.

«Для выяснения обстоятельств руководство управления назначило служебное расследование. На время его проведения работник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас проверка продолжается. По ее результатам будет принято решение о дальнейшем пребывании работника в рядах полиции. О происшествии проинформированы представители Государственного бюро расследований», – говорится в пресс-релизе.