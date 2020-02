Умер актер Джон Шрэпнел, известный ролями в фильмах «Троя» и «Гладиатор»

20.02.2020, 0:30, Новости дня

Британский актер Джон Шрэпнел скончался в возрасте 77 лет. Он вел борьбу с раком. Актер известен своими ролями в фильмах "Ноттинг Хилл", "Гладиатор", "Троя", "101 далматинец".

Его последней телевизионной ролью была роль архиепископа Кентерберийского в небольшой экранизации пьесы Майка Бартлетта "Король Карл III", передает Evening Standard.

Свои соболезнования в связи с кончиной актера выразила британская театральная компания Royal Shakespeare Company. Шрэпнел играл во многих спектаклях Национального театра, включая его самую первую постановку — "Федра".

We were very sad to hear that the wonderful British actor John Shrapnel has passed away. John performed at the YV in our 2015 production of Caryl Churchill's 'A Number', where he shared the stage with his son Lex Shrapnel. Our thoughts are with his family.

📷 Johan Persson pic.twitter.com/7j2hluaxLS

— Young Vic Theatre (@youngvictheatre) February 19, 2020

Джон Шрэпнел родился в городе Бирмингем (Уорикшир), получил образование в Лондоне, затем в Кембридже.