Лига чемпионов. Гол Черышева не спас «Валенсию» от поражения «Аталанте»

20.02.2020, 0:30, Новости дня

На стадионе "Сан-Сиро" в Милане "Аталанта" из Бергамо встречалась в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской "Валенсией". "Летучие мыши" в первой выездной игре крупно уступили хозяевам поля со счетом 1:4. Единственный мяч у гостей забил Денис Черышев.

Российский полузащитник появился на поле лишь на 65-й минуте игры при счете 0:4. Россиянину хватило двух минут, чтобы пробить вратаря хозяев поля Пьерлиуджи Голлини.

В составе же "Аталанты" дубль оформил Ханс Хатербур. Еще по мячу забили Йосип Иличич и Ремо Фройлер.

Ответная игра 1/8 финала между этими соперниками состоится 10 марта на поле "Валенсии".