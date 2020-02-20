Лига чемпионов. Гол Черышева не спас «Валенсию» от поражения «Аталанте»

20.02.2020, 0:30, Новости дня

На стадионе "Сан-Сиро" в Милане "Аталанта" из Бергамо встречалась в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской "Валенсией". "Летучие мыши" в первой выездной игре крупно уступили хозяевам поля со счетом 1:4. Единственный мяч у гостей забил Денис Черышев.

Российский полузащитник появился на поле лишь на 65-й минуте игры при счете 0:4. Россиянину хватило двух минут, чтобы пробить вратаря хозяев поля Пьерлиуджи Голлини.

В составе же "Аталанты" дубль оформил Ханс Хатербур. Еще по мячу забили Йосип Иличич и Ремо Фройлер.

Ответная игра 1/8 финала между этими соперниками состоится 10 марта на поле "Валенсии".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Парламент Грузии утвердил нового генпрокурора

24.01 / В мире: Иностранцы забирают у Украины самое ценное

03.01 / На Украине заявили о «зомбированных политикой» детях

20.01 / Россия продала Турции вместе с С-400 больше сотни управляемых зенитных ракет

18.12 / Нардеп Василенко: Инвесторы в сферу «зеленой» энергетики уже готовы подавать иски против Украины

15.01 / Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

06.02 / Меркель потребовала отменить результаты выборов премьера Тюрингии

01.02 / Пушков: бронебойному Трампу дали пощечину

02.12 / Обязательную маркировку духов, шин и фотоаппаратов ввели в России

14.02 / Россиянки выиграли три золота на борцовском Евро-2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика