Лидер эстонской оппозиции назвала территориальные претензии к РФ глупостью

20.02.2020, 0:30, Новости дня

Выдвижение территориальных претензий к РФ рядом эстонских политиков является глупостью и вредит безопасности республики, сообщила лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас.

«Хотя при вступлении в НАТО в 2004 году мы заявляли, что у нас нет никаких территориальных претензий к России, что у нас нет никаких нерешенных споров, благодаря чему мы и вступили в НАТО, теперь эта глава открывается снова. Или по крайней мере этот вопрос пытаются вынести на внутриполитическую повестку. Я считаю, что это глупо», –приводит слова Каллас в эфире местной радиостанции «Радио-4» ТАСС.

«Что касается границы, то очень важно, чтобы у нас был пограничный договор с Россией. Вопрос не только в пунктах пропуска. Это соглашение, конкретный договор, который прописывает, где проходит граница. Для нашей безопасности это имеет гораздо более важное значение, чем какие-то территориальные претензии», – считает Каллас.

Напомним, в Кремле назвали неприемлемым заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, потребовавшего от РФ «вернуть» республике якобы аннексированные территории. В МИД РФ подчеркнули, «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Николай Межевич оценил претензии Эстонии с точки зрения внешней политики и психиатрии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.



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