«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

20.02.2020, 0:30, Новости дня

Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне. Единственный гол в этой встрече забил форвард гостей Тимо Вернер. Итоговый счет – 1:0 в пользу немецкого клуба.

Вернер отличился с пенальти на 58-й минуте игры. Все попытки подопечных Жозе Моуринью отыграться успехом так и не увенчались.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "шпорами" состоится 10 марта на поле немецкого клуба.