«У нас в семье всегда рождаются мальчики». Рассказываем, что не так с этой фразой и почему

20.02.2020, 0:26, Новости дня

Существует мнение, что в некоторых семьях есть предрасположенность к рождению преимущественно мальчиков или преимущественно девочек. Новое исследование, которое охватило данные о миллионах шведов, начиная с 1932 года, показало, что пол детей определяется совершенно случайно. Выводы научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ранее ученые высказывали много предположений по поводу возможной предрасположенности к рождению детей одного и того же пола. Например, у них были гипотезы, что такая способность наследуется оп отцовской лини (конкретные гены обнаружить не удалось), что у высоких родителей чаще появляются мальчики, а у красивых – девочки.

«Мы выяснили, что у людей не бывает врожденной склонности производить потомков одного или другого пола. Пол детей определяется совершенно случайным образом. Если в вашей семье много девочек или мальчиков, это просто счастливая случайность», — сказал CNN Брендан Цайч (Brendan Zietsch) из Квинслэндского Университета, ведущий автор исследования.

Ученые использовали шведские реестры записей о рождениях. Они проверили, склонны ли сиблинги (родные браться или сестры) производить на свет потомство одного и того же пола. Они использовали статистический анализ, что бы узнать, существуют ли врожденные особенности родителей, которые влияют на вероятность рождения мальчика или девочки.

«Поскольку у сиблингов набор генов совпадает на 50%, мы бы увидели связь между полами их детей, если бы генетическая предрасположенность половой принадлежности детей существовала. Но у сиблингов не оказалось тенденции рожать детей одного пола. Вероятность того, что появится, например, девочка, не была связана с тем, были ли у другого сиблинга мальчик или девочка», — рассказал Цайч.

Ученые обработали огромный массив информации – данные о 4,7 миллионах рождений, поэтому они уверены в своих выводах.