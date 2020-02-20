Кабмин Украины заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. грн

20.02.2020, 0:18, Новости дня

Кабинет Министров потратил 84 тыс. грн на подготовку и презентацию отчета о своей работе за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

В тендере участвовала только одна компания – Magonova & Partners, она же и победила в нем.

В частности, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. грн, коммуникация с министерствами (сбор данных) – 24 тыс. грн, подготовка тезисов – 18 тыс. грн, редактирование текстов – 6 тыс. грн.

Скриншот: prozorro.gov.ua

Директор фирмы Magonova & Partners Анастасия Магонова заявила в Facebook, что ее команда «сутками работала» над этой презентацией.

«Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии «фейсбучных» экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1.00, 3.00, 5.00, 7.00 и далее по рабочему дню. И это, ох уже поверьте, не один день… Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%», – написала она.

Охх. Какой зашквар несется в сети по поводу контракта между Magonova & Partners и Кабмином. Друзяшечки, спасибо за мои…

Posted by Anastasiya Magonova on Teisipäev, 18. veebruar 2020

17 февраля Кабмин обнародовал отчет о работе в 2019 году. Парламент должен его рассмотреть 21 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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