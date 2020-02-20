Оксана Воеводина рассказала Ксении Собчак о женщинах бывшего короля Малайзии и о расставании с ним

20.02.2020, 0:17, Разное

В первой части, которая увидела свет в понедельник, 17 февраля, 27-летняя Оксана Воеводина поведала всей стране и ведущей авторской телепередачи Ксении Собчак «Док-Ток» о романе с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. В англоязычных СМИ она уже появлялась ранее — здесь можно посмотреть интервью Оксаны для британского Daily Mail, а тут рассказана их история любви от первого лица. Но первое интервью для русской аудитории она дала только сейчас. Самые яркие цитаты из первого выпуска можно прочитать здесь.

Вчера же Оксана в подробностях рассказала о личной жизни своего экс-супруга до жизни с ней. Все это она пересказала с его слов:

Он был женат на женщине из Чешской республики, они жили в Праге. У них случился кризис в отношениях и он нашел вторую женщину из Чехии — как раз она мне звонила после свадьбы, ее зовут Жанна. И была еще одна из Чехии, которая разлучила Фариса со второй женщиной — ее звали Маркета. Они жили в Праге, Жанна жила с Фарисом, а Маркета с ним встречалась. Но Маркета не знала, что она была второй «женой», как я не знала о существовании Жанны. И по счастливой — или несчастливой — случайности Маркета ночью позвонила Фарису, а Жанна взяла трубку и они узнали друг о друге. После этого Фарис расстался с Маркетой и больше никогда с ней не виделся. С Жанной он тоже с тех пор не жил. Хотя Жанна во время уже нашего брака с Фарисом писала угрозы моему отцу и утвеждала, что она — первая жена и что я могу родить хоть 10 детей, все равно он — ее мужчина.

Фарис (Мухаммад V) с Жанной

Предполагаемое свидетельство о браке между Фарисом (Мухаммадом V) и Жанной от 30 октября 2010 года

На вопросы Ксении Собчак, как та не могла заподозрить что-то неладное, зная такое прошлое монарха, Оксана ответила, что в начале их романа он был абсолютно порядочным человеком и не давал поводов для ревности:

Ему никто не звонил, он ни с кем не переписывался. Его телефон был в постоянном доступе, лежал на столе. Он никуда не уезжал, мы были все время вместе, ночевали вместе. Вся его родня относилась ко мне как к его единственной женщине.

Ксения Собчак попросила Оксану вспомнить последний день, когда она видела своего мужа:

Это случилось в Мюнхене. Я в тот момент была в Лугано, Швейцарии, в клинике, где я собиралась рожать. С мужем уже начались проблемы в отношениях, так как он перестал мне звонить, только отвечал на сообщения. Я переживала, думала, что что-то случилось. В тот момент он находился в Германии. Я просто взяла такси и приехала в Мюнхен из Лугано. Когда я приехала, то увидела много малайзийцев, его слуг. Они очень испугались и начали кому-то звонить. Я позвонила мужу, он не взял трубку. Я написала сообщение, что жду его внизу. Когда он пришел, то попросил остаться и переночевать отдельно. Тогда я поняла, что он был не один. У нас случился скандал, после которого я его не видела.

Также она рассказала, что происходило после неожиданного расставания:

Мне не захотели брать билеты в Москву, я купила их сама. По прилету я отключила телефон и не разговаривала с ним две недели. Когда уже я захотела поговорить, то он был вне зоны. Мы созвонились только на Новый год. Я сказала, что буду в Москве, мне нужно подумать обо всем, что мой сын будет гражданином России. Сейчас у Леона российский паспорт, в графе «место рождения» указана Москва, мы даже получили посылку от Собянина. Последнее сообщение от Фариса было в день его отречения от престола — это было 6 января. Он написал, что очень скучает по мне, что сегодня он уходит со своей работы. После этого он пропал.

Свидетельство о заключении брака между Мухаммадом V и Оксаной Воеводиной

Адвокат еще раз в студии повторил, что несмотря на все традиции ислама Мухаммад V нарушил закон:

Даже по шариатскому суду он не прав. Оксана по всем документам — законная первая жена. Это он отказался от наследника, он не общается с ним и с женой. Он поступил не как джентельмен.

Во втором выпуске нашлось время и для обсуждения других деталей их совместной жизни. Так, Оксана поделилась подробностями быта во время жизни в королевском дворце в городе Кота-Бару, штат Келантан и во время их с Мухаммадом V путешествий:

У нас было свое домашнее животное — львенок Симба. Правда, он жил не в доме, а во дворе дворца. Мы постоянно готовили, я даже поправилась. Местная кухня очень вкусная, но при этом калорийная. Мой бывший супруг сам часто готовил ужины. И я готовила. Много раз на их семейные праздники готовила торт «Наполеон».

Полную версию выпуска можно посмотреть ниже.