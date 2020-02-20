Приглашенный редактор Надежда Михалкова о материнстве, воспитании детей и о том, чем родителям могут помочь психологи

20.02.2020, 0:17, Разное

В современном мире к женщине предъявляется уже не так много требований в плане материнства, как прежде. Конечно, именно мать — наравне с отцом — по-прежнему главный человек, который находится в ответе за ребенка. Но основная ее задача теперь заключается в том, чтобы этот ребенок знал и чувствовал, что его любят. А остальные списки и рассуждения на эту тему уже прилагаются бонусом. Слишком многое зависит от того, какая у кого семья, какие цели у родителей, как они хотят воспитывать детей и так далее.

Меня саму воспитывали достаточно строго: то есть были плохой и хороший полицейские, и роли эти периодически кочевали между мамой и папой. Активное участие в моей жизни принимала и бабушка со стороны мамы. Закончилось же детство, наверное, лет в 6, когда я оказалась на съемках первой части «Утомленных солнцем». После этого со мной общались уже, как с взрослым человеком, и поведения ждали соответствующего. Переняла ли я при этом какие-то родительские черты? Наверное, все мы так или иначе перенимаем опыт родных: просто ты либо адаптируешь его под личную картину мира, либо смело следуешь тем паттернам поведения, по которым воспитывали тебя.

Надежда Михалкова

Воспитывая Нину и Ваню (в 2010 году Надежда и Резо Гигинеишвили оформили отношения, в 2011-м у пары родилась Нина, в 2013-м — сын Иван, а в 2017-м они развелись и сейчас продолжают воспитывать детей — Ред.), я и сегодня продолжаю обращаться к книгам и психологам. Например, к трудам Юлии Гиппенрейтер, советы которой разделены даже по возрастам и у которой можно найти много историй о конкретных ситуациях. В советское время было не принято обращаться к специалистам, но сейчас ты понимаешь, что это очень большой плюс нашего времени. Человек со стороны может помочь тебе урегулировать какой-то конфликт или направить в нужную сторону. И хотя я сама читаю много литературы на тему воспитания, могу в любой момент спокойно позвонить детскому или даже взрослому психологу — чтобы мне дали какой-то совет или другой взгляд на проблему. Все это укорачивает путь к конечной цели.

Я считаю себя строгим и довольно требовательным родителем. Стараюсь, конечно, не переходить в крайности, но иногда теряю над собой контроль. А еще все равно каждый раз переживаю, если возникает какой-то спор с детьми или приходится их чего-то лишить в качестве наказания. Например, запретить им смотреть телевизор, играть на планшете или телефоне. Разумеется, с их стороны начинаются манипуляции, но я стараюсь стоять до конца. Хотя иногда, конечно, бывает очень сложно это сделать.

Надежда Михалкова с дочкой Ниной

К ответным манипуляциям — уже не со стороны ребенка, а со стороны родителей, отношусь отрицательно. Но, к сожалению, наша психология так устроена, что нам довольно сложно контролировать свои реакции и мы иногда заигрываемся в общении с ребенком. Манипуляция — это всегда плохо. Исключение — если в вашем доме заведены определенные правила: если не уберешь в комнате, то произойдет вот это… В таком случае я могу все понять. Думаю, что убирать границу в иерархии «взрослый-ребенок» не нужно, какой-то родительский авторитет должен оставаться. Главное, чтобы у ребенка не было чувства страха от твоих вопросов, чтобы он знал, что в любой момент может обратиться к тебе за помощью. Вот над этим ощущением стоит работать больше всего.

У своих детей я учусь радоваться. Искренне смеяться и удивляться чему-либо, восхищаться какими-то обыденными вещами. Иногда и простой, на первый взгляд, детский вопрос может оказаться таким глубоким, что заставит тебя задуматься о смысле жизни. Ведь детский, не избалованный всем наносным ум воспринимает реальность как она есть. Порой они подмечают куда больше нашего. Я в таком случае обычно еще очень четко понимаю, как мы, люди, склонны все усложнять: мы для каждого нового дня придумываем какие-то сложности, которых на самом деле не существует.

Надежда Михалкова с сыном Иваном

Своим детям я хотела бы привить уважение — к тем, кто старше их и ко всем людям в принципе. Умение относиться к каждому человеку как к личности и понимать, что нельзя размениваться теми, кого ты встречаешь на своем пути. Хочу научить их честности — не чтобы они постоянно говорили одну лишь правду, а чтобы были честными с самими собой. Это ведь самое сложное — понимать, что тебе нравится, что ты любишь, принимать свои интересы, уважать себя за это. И наверное, я хочу, чтобы они любили свой дом — в глобальном смысле. Любили то место, где они родились. Анализировали мир вокруг, смотрели по сторонам и пытались что-то изменить в лучшую сторону.