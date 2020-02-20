Спецпредставитель США обсудил с президентом Афганистана соглашение с талибами

20.02.2020, 0:14, Новости дня

Спецпредставитель Госдепартамента Залмай Халилзад и президент Афганистана Ашраф Гани в среду обсудили соглашение США с Талибаном, касающееся сокращения насилия в стране и рассчитанное на одну неделю. Встреча состоялась спустя день после того, как Гани был объявлен победителем выборов президента Афганистана, споры по поводу результатов которых продолжаются.

Основной соперник Гани, Абдулла Абдулла, занявший второе место, отказался признать результаты выборов и обещал сформировать собственное правительство, что угрожает хаосом во внутриафганской политике.

Тем временем США стремятся заключить с талибами соглашение о выводе войск из Афганистана.

В сообщении администрации президента Афганистана приводятся слова Гани, рассказавшего Халилзаду об «эффективных» встречах с местными лидерами. По его словам, в ходе этих встреч обсуждались шаги, которые афганское правительство собирается предпринять в контексте мирного процесса.

Сообщение о соглашении США с талибами было опубликовано в пятницу после встречи госсекретаря Помпео и министра обороны Марка Эспера с Ашрафом Гани в Мюнхене.

Халилзад, который возглавлял переговоры с Талибаном о выводе американских войск, сообщил Гани о шагах, которые будут предприняты после того, как соглашение о сокращении насилия вступит в силу.