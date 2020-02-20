Мнение: Установка для прокачки ресурсов

20.02.2020, 0:08, Разное

Слово «фрустрация» звучит слишком уж толерантно и в этом его минус.

Многим кажется, что фрустрированный ресурс — это оказия какая-то.

А некоторые вообще думают, что это нормально.

Фрустрирован ресурс Искусства, что ж теперь поделаешь. И учеба фрустрирована, и секс, и любовь. Ну и что ж, есть много других интересных вещей.

А это разочаровало при попытке приблизиться и теперь ощущается как бессмысленное или вредное, не способное принести радость.

И никто в этом не виноват, просто так сложилось. Вот как относятся многие к фрустрации ресурсов.

Это неправильно.

Все ресурсы в социуме подключаются сами собой. Вот на их прокачку надо тратить энергию, а подключение ресурсов происходит на основе социального вовлечения, через подражание, через заразительный пример, через участие в коллективе.

Ресурс подключается в определенном возрасте (в моей книге «Любовь: секреты разморозки» есть таблица подключения ресурсов по возрастам), а потом фрустрируется, иногда сразу.

И если у человека ресурс фрустрирован, не просто плохо прокачан, а забит или заблокирован, это означает нечто большее, чем отсутствие природных склонностей или печальные обстоятельства.

Фрустрированный ресурс означает, что по отношению к этому ресурсу у человека внешний локус и корона.

Это значит, что у него паразитическая, эгоцентричная позиция по отношению к этому ресурсу и большое самомнение, чувство грандиозности.

Это значит буквально, что человек очень плохой в этой сфере.

Если какой-то ресурс у человека заблокирован, другие тоже не могут нормально прокачиваться. Заблокированный ресурс означает такие плохие настройки Эго, что это будет сказываться на всех остальных.

Люди с большим удовольствием избавляются от стыда по отношению к отключенному ресурсу, называют это умным словом «фрустрация» и не чувствуют себя ущербными. Но умеренный стыд — это полезное чувство. Оно толкает к изменениям. Слишком сильный стыд подавляет, но такой огромный стыд бывает только у грандиозных людей, которым корона мешает признать свое несовершенство. А отсутствие стыда — это обратная сторона короны, ощущение себя безусловно хорошим, вне всяких рамок и норм. Правильно, если вы испытываете умеренный стыд, когда видите, что нечто важное делаете не так как надо, что вы не справляетесь с ответственностью. Именно такое отношение характерно для самоуважения.

Давайте рассмотрим разницу между восприятием фрустрации как чего-то нормального и пониманием своей ущербности.

Еще раз хочу повторить. Видеть свою ущербность необходимо, чтобы ее устранить. Не ощущение ущербности устранять надо, а фактическую ущербность. Корона позволяет изменить точку зрения (планки, ориентиры) и скрыть чувство ущербности, а самая ущербность остается и прогрессирует.

Если вы стремитесь чувствовать себя всегда полноценно, вы не будете развиваться, вы будете почивать на лаврах, то есть деградировать под короной. Недовольство собой — нормально, это — двигатель прогресса. Главное, чтобы недовольство собой мотивировало на изменения. А для этого оно должно быть во-первых, предметным, по поводу реальных недостатков в зоне доступных изменений, во-вторых, умеренным, не достигать уровня сильного стресса (как при падении большой короны), в-третьих, чередоваться с удовлетворенностью положительными изменениями. Именно это позволяет настроить в ресурсе поток.

Поток в ресурсе настраивается, когда вам удается создать правильную систему мотивации, расположить планку там, где надо, добиться адекватной самооценки и выстроить систему поощрения. И ваш ресурс начинает работать как правильно организованное производство.

И начинать нужно с главной установки — с согласия переживать стресс.

Согласие переживать умеренный стресс, не прятаться от него в корону, не искать защит, а использовать стресс для мотивации — вот что отличает успешных людей от неуспешных.

Это то же самое, что и желание трудиться, а не искать во всем отдыха. Это согласие на энергетические вложения, на неспокойное существование, на проактивный режим вместо пассивного.

Это самая принципиальная установка, от которой зависят правильные настройки Эго.

Люди делятся на два вида: готовых принять жизнь как борьбу и тех, кто старается эту борьбу избежать любыми путями.

Вот первые живут и процветают, а вторые блуждают вместо жизни в царстве иллюзий и теней.

Одной этой установки достаточно, чтобы подключить весь круг ресурсов.

Без этой установки вы будете смотреть на фрустрированные ресурсы маленькими обиженными глазенками.

Вам будет хотеться избежать стресса и вы будете тянуться то к короне, пытаясь создать видимость успехов на пустом месте, либо шкатулке, пытаясь извлечь для короны корм, либо к зеленому винограду, пытаясь обесценить ресурс и скрыть его от себя.

Имея установку на борьбу, вы видите ситуацию такой, как она есть.

Самооценка быстро становится адекватной, едва вы соглашаетесь переживать стресс и вкладывать энергию.

Необходимо понять, что по умолчанию самооценка людей адекватна. Не нужно никаких особенных способностей, чем видеть свои достижения и провалы так, как есть.

Самооценка формируется у ребенка намного позже того, как он учится оценивать других. А оценивая других он пользуется общими линейками.

Вот почему без короны любая самооценка объективна. Она такова, как оценка окружающих, особенно ближнего круга, референтной группы.

Оценивая себя без короны, мы видим так, как видят нас окружающие. Мы так же смотрели бы на кого-то другого, нет разницы.

Иметь адекватную самооценку — это значит смотреть на себя так, будто мы — это некто отдельный, даже чужой, смотреть непредвзято, без проекций.

Каждый психически здоровый человек обладает такой способностью, без исключения.

Мешает только нагромождение психзащит: короны, ЗВ, БП. И все психзащиты служат одной цели — сохранить состояние пассивности, в идеале — безмятежной и самодовольной пассивности, быть довольным собой и не меняться.

Это та самая установка — жить без борьбы, наслаждаться инертностью, по сути — не жить, а пребывать во сне, как эмбрион в сладких амниотических водах.

Нужно избавиться от этой установки и корона станет не нужна.

Без короны будет понятно, что фрустрированный ресурс — это ваша слабость и ущербность.

Так же будет очевидно, что вы способны подключить и прокачать этот ресурс, все 12 ресурсов доступны для людей.

Давайте рассмотрим пару примеров, как возникает фрустрация ресурсов.

Вот ресурс Имидж. Он подключается очень рано, раньше других, в три года ребенок уже имеет какую-никакую персону.

И очень рано ребенок может заметить разницу между теми, кто всем нравится, и теми, кто не нравится никому.

Вот что такое ресурс Имидж — способность вызывать симпатию других. Это необходимо для комфортного и безопасного существования в социуме.

Те, у кого этот ресурс великолепно развит, катаются как сыр в масле (и иногда даже пытаются сэкономить на других ресурсах, живя за счет этого, но это та же самая инертность и установка на жизнь-кайф вместо жизни-борьбы). Сам по себе великолепно развитый ресурс Имиджа помогает подключить и другие ресурсы.

Как возникает фрустрация этого ресурса?

Ребенок видит, что не нравится некоторым или многим, и не хочет переживать ущербность. Он учится надевать корону.

Вы сто раз читали и обиженок, что если бы мама их побольше хвалила в детстве, в один голос с папой и бабушкой, то их имидж был бы хорош.

Люди с дырой в имидже путают причину и следствие. Симпатичные дети, умеющие быть обаятельными, восхищают и родителей и чужих людей. Их хвалят, и они получают положительное подкрепление своим навыкам обаяния. Не короне, а навыкам! Это настоящие навыки — уметь улыбаться, говорить, двигаться так, чтобы вызывать у других восхищение. Потом этот навык дополняется навыком одеваться и выстраивать линию поведения.

А если ребенок не умеет быть симпатичным, если он слишком тревожен для этого и поэтому зажат, или агрессивен и хочет насильно отжать много внимания, окружающие смотрят на него кисло или раздраженно, а родители могут то ворчать, то подбадривать. Иногда мама в короне искренне восхищена своей несимпатичной, не умеющей себя вести дочкой, но видя негатив окружающих, раздражается на них и отчасти на нее. То есть ребенок все равно чувствует, что с ним что-то не так, но привыкает думать, что не так с восприятием других. И он может иметь претензии к маме, почему она не смогла внушить ему абсолютную уверенность в себе, которая бы помогала не замечать негатив окружающих, а чувствовать себя уверенно и навязывать свою уверенность всем.

Сравним с этим ребенка, у которого ресурс Имиджа подключился не так уж рано и легко, в детстве он не был очаровательным, в подростковом возрасте как и многие ровесники чувствовал себя неловким или невидимым, но не стал растить корону и оплетаться зеленым виноградом, а двинул локус контроля к себе, осознал важность этого ресурса и его доступность для прокачки. Вот что нужно для подключения: видеть реальную ситуацию, осознавать важность ресурса, понимать доступность положительных изменений. Это помимо основного — согласия на стресс и установки на борьбу, на вложение энергии.

Такой подросток не будет прятаться в психзащиты, а будет внимательно, с открытыми глазами наблюдать за очаровательными ровесниками, всеми, и особенно похожими на него (того же пола, возраста), работать над собой по их примеру. Помните миф о шкуре Немейского льва? Шкура — это не фотографическое сходство, это само по себе обаяние. Она должна быть по размеру, но Геракл не был похож на льва. Шкура — это животный магнетизм, то самое очарование, которое вы должны сначала увидеть в другом (или других), без короны и ЗВ, а потом взять себе, научиться быть красивым, научиться при помощи работы над собой, не умозрительной, а физической.

Красота — это навык. Хорошо, когда есть данные от природы, но немалую часть физических данных можно развить. А само по себе обаяние — это стихия Огня, то есть рефлексы, а не конституция. Это мимика, пластика, голос, интонации, взгляды, выражение лица, грация. Вот что копируют, то есть сдирают с других и натягивают на себя, люди без короны в ресурсе Имидж и с хорошим локусом контроля, благодаря чему учатся быть красивыми.

И это можно проделать почти в любой момент жизни. Понятно, что если вам 60, вы уже опоздали стать очаровательной юной девушкой (или юношей), но вы еще можете стать очаровательной дамой (симпатичным мужчиной). Для своей возрастной категории вы будете очень привлекательны и даже красивы, а может быть сможете конкурировать и с теми, кто на 10-15 лет моложе. Не с самыми красивыми из них, а с теми, чей имидж хуже вашего.

В любом возрасте можно начать прокачивать любой ресурс. И это принесет не только дополнительную энергию, но и социальные бонусы. Точнее то и другое — это суть одно, поток энергии в ресурсе.

Как у вас с установкой на борьбу, друзья? Есть согласие на стресс?

Можете сопоставить эту установку в разных ресурсах, в тех, которые подключены хорошо, и в тех, которые фрустрированы.