Вооруженные силы Украины оставили передовой наблюдательный пункт в Донбассе

20.02.2020, 0:06, Новости дня

Вооруженным силам Украины пришлось покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, добавив, что в целом позиции ВСУ остались неизменными.

Как утверждает Загороднюк, украинские разведчики сообщали о планах ополченцев совершить прорыв.

Ранее, по данным Народной милиции Луганской народной республики, обострилась ситуация у линии соприкосновения. Представители ЛНР заявили об 11 обстрелах в течение суток. В результате атак погиб ополченец и получил ранения житель ЛНР, сообщает РИА Новости.

С апреля 2014 года власти Украины ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве.



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