Медики обнаружили необычный симптом рака горла

20.02.2020, 0:04, Разное

Врачи обнаружили необычный признак рака горла. Им оказалось ощущение боли в ухе на протяжении 2 недель.
Продолжительный дискомфорт в органе слуха является поводом обратиться к экспертам. Онкозаболевание может располагаться за языком, нёбом, миндалинами, что сильно затрудняет его обнаружение во время стандартного медосмотра. В соответствии со словами специалистов, полость среднего уха имеет связь с носоглоткой, поэтому боль в горле иногда ощущается людьми, как дискомфорт в ушах.

Эксперты советуют не игнорировать болевые ощущения в органах слуха, поскольку она может сигнализировать об онкозаболевании горла. Отмечается, что стоит особо обратить внимание на ситуации, когда отмечается понижение качества слуха, болевые ощущения становятся постоянными. Негативными факторами заболевания являются курение, злоупотребление алкоголем, вирус папилломы, дефицит овощей и фруктов в рационе.



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