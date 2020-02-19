Осторожно, фейк! Китай не включал «Арбидол» в рекомендации по лечению коронавируса. И «Абидол» тоже

19.02.2020, 23:57, Новости дня

Сегодня российские СМИ сообщили о сенсации. «Китай официально признал „Арбидол“ лекарством против коронавируса» пишет The Bell, с аналогичными заголовками вышли «Ведомости», «Дождь» и другие издания.

В действительности Китай, конечно же, ни о чем подобном не сообщал. В КНР все еще не разработана вакцина от коронавируса, поэтому идут активные поиски препаратов, которые могли бы облегчить течение болезни. На данный момент тестируется около 30 лекарственных средств и один из кандидатов на тестирование – «Арбидол» (в этом можно предварительно убедиться, переведя гуглопереводчиком страницу с  планом диагностики и лечения новой коронавирусной пневмонии . Иными словами, «Арбидол» — это лишь один из препаратов, который в Китае начали проверять на эффективность, не более того.

Через некоторое время «Медуза», а вслед за ней и «Эхо Москвы» дали опровержение, но вместо того чтобы исправить ошибку, дополнили ее новой. «Медуза» опубликовала твит: «Поправка. В рекомендациях Национальной комиссии здравоохранения Китая по лечению коронавируса идет речь о препарате «Абидол», а не «Арбидол», как сообщила «Медуза». Мы приносим извинения читателям».

То же самое «опровержение» опубликовало и «Эхо Москвы»:  «Власти Китая признали препарат «Абидол», а не российский «Арбидол», лекарством против коронавируса».

На самом деле «Абидол» тут вообще ни при чем. Препарат под названием «Абидол» — это индийский дженерик трамадола — синтетического опиата, используемого для обезболивания. Лечить им коронавирус, конечно, приятно, но бесполезно. О чем в Китае, несомненно, знают.

Тут уже обиженный The Bell поправил коллег, мол китайцы говорили именно об «Арбидоле», это просто ошибка при написании латиницей: «на китайском название «Арбидола» у всех производителей звучит и выглядит одинаково (阿比朵尔), но при написании латиницей часть производителей называют препарат Abidol, часть — Aribidol, часть — выпускают его под собственными товарными знаками, например Jiangsu Lianshui — под маркой ZongTong». Однако же, проведя долгое исследование вариантов написания «Арбидола», The Bell так и не потрудился прочесть, что же именно предлагают китайские власти в своих рекомендациях.

 



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