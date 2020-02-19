Экс-бойца «Омеги» Косенко, подозреваемого в убийстве и ранении активистов Евромайдана, отправили под домашний арест

19.02.2020, 23:54, Новости дня

Печерский райсуд Киева 19 февраля отправил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения «Омега» Владимира Косенко, подозреваемого в убийстве и ранении активистов Революции достоинства. Об этом сообщают «Ґрати».

Суд назначил Косенко домашний арест до 17 апреля с обязательством носить браслет и сдать паспорта.

Прокурор Игорь Земсков сказал, что обвинение будет обжаловать решение.

Косенко был задержан 17 февраля. Следователи Госбюро расследований сообщили ему о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); завершенном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 УКУ); умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ);

Согласно материалам дела, которые озвучил в суде прокурор, Косенко подозревают в ранении 20 февраля 2014 года в Киеве Виталия Гукова и убийстве Олега Ушневича.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

По состоянию на февраль специальное следственное подразделение ГБР касательно преступлений по делам Майдана приняло 42 уголовных производства.