Мелания Трамп удостоена награды христианского колледжа

19.02.2020, 23:52, Новости дня

Первая леди США Мелания Трамп рассказала о своей программе «Будь лучшим» (Be Best) и о борьбе администрации Дональда Трампа с опиоидным кризисом, принимая в среду награду от христианского колледжа во Флориде.

Выступая на торжественном завтраке в честь «Заслуг женщин» с участием 550 приглашенных гостей в Атлантическом университете в городе Палм Бич, первая леди рассказала о своей инициативе по борьбе с запугиванием в интернете и с злоупотреблением наркотиками. Эта инициатива, по словам жены президента, «проливает свет на программы по всей стране и за рубежом, помогающие нашей молодежи понять, что значит быть лучшим».

«Быть лучшим может означать совершение простого доброго поступка, заботы о ком-то, кто в этом нуждается, или проведение жизненно важного урока», – отметила госпожа Трамп, рассказывая о своей программе, запущенной два года назад. «Я надеюсь, что, утверждая принципы (программы) «Быть лучшим», мы будем говорить о тревогах и проблемах наших детей и поможем им преодолеть вызовы, с которыми они сталкиваются», – сказала первая леди.

ПО ее словам, в прошлом году в США впервые за последние три десятилетия зафиксировано снижение смертности от опиоидов, и что это результат работы программ, инициированных ее мужем, президентом Трампом.

«Опиоиды повлияли на жизнь более 2 миллионов детей в Соединенных Штатах, – сказала Мелания Трамп, подчеркнув также, что речь идет, в частности, о детях наркозависимых людей. – Я сама наблюдала, как злоупотребление опиоидами влияет на семьи, которые борются с наркозависимостью. Я бывала в детских больницах и в других лечебных учреждениях, где оказывается помощь пострадавшим от опиоидов».

Президент Атлантического Университета Уильям Флеминг отметил, что сотрудники и студенты этого учебного заведения признательны первой леди США за ее благотворительную деятельность и что ее пример достоин подражания.

Атлантический Университет расположен примерно в 3 милях (5 километрах) к северу от курорта и личной резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Ежегодный конкурс «Заслуги женщин», организованный Университетом, чествует тех, «кто дорожит обществом и семьей и хочет сохранить эти идеалы для других». Предыдущие победители конкурса – Барбара Никлаус, жена знаменитого гольфиста Джека Никлауса; Кенди Карсон, жена министра жилищного строительства и городского хозяйства США Бена Карсона; модельер Лилли Пулитцер; Хелен Девос, чей муж Рич Девос стал соучредителем международной компании Amway.

В ноябре этого года Флорида вновь станет ожесточенным полем битвы на президентских выборах. В 2016 году Дональду Трампу удалось добиться в этом штате важной для него победы.



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