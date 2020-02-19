За кем следит «большой брат» — Al Jazeera о внедрении системы распознавания лиц в Москве

19.02.2020, 23:47, Новости дня

Власти Москвы активно внедряют на территории города систему распознавания лиц: в ближайшее время на улицах и на входах в жилые дома будут установлены 200 тыс. камер с соответствующим оборудованием, передаёт Al Jazeera. По данным канала, власти утверждают, что система поможет им бороться с преступностью, — однако у публики возникают определённые вопросы относительно того, насколько она надёжна и как будет применяться.

За москвичами внимательно следят: в городе установят 200 тысяч камер — причём не только в общественном пространстве, на улицах, но и на входах в частные жилые дома. О том, что их биометрические данные, включая фотографии, антропометрические показатели и другие характеристики записываются в режиме реального времени, а затем передаются на мониторы к полицейским, знают немногие. Всего за несколько мгновений можно установить не только личность человека, но и адрес его проживания.

ЭРИК ЛОБОВ, сотрудник московской полиции: Если человека объявляют в розыск, значит он преступник. Если же преступлений вы не совершали, беспокоиться вам не о чем. А вот злоумышленник, попав на камеру, будет опознан.

СТЕП ВАЕССЕН, корреспондент Al Jazeera: Россия выводит выражение «Большой Брат наблюдает за тобой» на новый уровень — сбор биометрических данных, по всей видимости, идёт почти на каждом углу, и власти утверждают, что благодаря этому смогут быстро ловить преступников. Вместе с тем, по мнению критиков, следить будут и за активистами, которые выступают против путинского режима.



Российскую полицию уже обвиняли в том, что она пользовалась технологией распознавания лиц в рамках жёстких мер против мирных демонстрантов во время волны антиправительственных митингов прошлым летом. Как рассказывает Алёна Попова, её арестовали после того, как она приняла участие в акции протеста в 2018 году. Она подала на полицию в суд, но московский суд её иск отклонил. В следующем месяце она попытается вновь оспорить применение технологии в суде.

АЛЁНА ПОПОВА, активистка: Используя системы распознавания лиц, власти нарушают неприкосновенность частной жизни граждан, и я говорю, что они делают это незаконно. Я убеждена, что они вопреки закону собирают биометрические данные граждан, и они не имеют права этого делать, это должно прекратиться.



Впрочем, в компании, разработавшей систему, говорят, что она применяется в РФ в рамках законодательства, а активистам нужно беспокоиться скорее по поводу своих мобильных телефонов.

АЛЕКС МИНИН, Ntech Lab: По поводу смартфонов — у вас постоянно включена геолокация, просматриваются все данные, которые вы отправляете через устройство, всё время работает распознавание речи, которым, например, могут пользоваться операторы сотовой сети… Выходит, что, с точки зрения государства, главная вещь — это вот что (показывает телефон).

В компании утверждают, что их система может опознавать людей даже тогда, когда видны только их глаза. Однако, протестировав её, мы всё же столкнулись с одним просчётом. Разработчики признают, что ошибки с распознаванием случаются, но продолжают совершенствовать своё создание.

Сомнения, между тем, вызывает не только точность работы системы и её назойливость, но и её защищённость от внешних посягательств: российские СМИ недавно выяснили, что собранные ей изображения похищаются хакерами, которые торгуют ими на чёрном рынке, — а значит, система вместо того, чтобы бороться с преступностью, может, наоборот, облегчить преступникам задачу.

Степ Ваессен, Al Jazeera, Москва.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2020 года.