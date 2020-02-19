Самолет с эвакуируемыми вылетел из Уханя, фигурант дела «украинских диверсантов» вышел на свободу. Главное за день

19.02.2020, 23:42, Новости дня

Коронавирус. Эвакуация

Самолет украинской авиакомпании SkyUp вылетел из аэропорта Ухань. На борту 73 пассажира, которых эвакуируют из очага заболевания COVID-19.

Коронавирус. Новые жертвы

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2004, в этой стране зафиксировано 74 185 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус. Круизный лайнер

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов японской Иокогамы, число заразившихся коронавирусом выросло до 621. На берег разрешили сойти первой группе пассажиров, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Коронавирус. Реакция в Украине

Сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных в Винниках Львовской области заблокировали въезд в медучреждение, чтобы не допустить его закрытия на карантин из-за возможного прибытия эвакуированных из Китая.

В ООН обсудили бой на Донбассе

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций представители США, Германии, Великобритании и Эстонии, раскритиковали Россию за эскалацию на Востоке Украины. Постпред Украины Сергей Кислица заявил, что украинский боец Максим Хитайлов в бою 18 февраля погиб от российской пули. Постпред РФ Василий Небензя предупредил о возможном срыве следующей встречи лидеров стран «Нормандской четверки». из-за невыполнения Украиной Минских соглашений.

Освобожден политзаключенный

Фигурант дела «украинских диверсантов» Алексей Стогний вышел на свободу и прибыл в Киев. В 2017 году он был осужден на 3,5 года «судом» в Крыму по делу «украинских диверсантов».

Скандал с Бужанским

Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский не встал во время минуты молчания в Раде по погибшим во время Революции достоинства. Он заявил, что против того, чтобы «чтить память одной части погибших».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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