Экс-премьер Австралии: власти Малайзии связывают крушение MH370 с самоубийством пилота

19.02.2020, 23:30, Новости дня

Власти Малайзии считают причиной исчезновения авиалайнера MH370 в 2014 году самоубийство пилота. Об этом в интервью Sky News сообщил бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт.

"С самого начала руководство Малайзии полагало, что это было самоубийство, совершенное пилотом", – сообщил экс-премьер.

Он не назвал официальных лиц, которые это сказали.

"Я хочу, чтобы меня точно поняли: на самых высоких уровнях руководства (Малайзии – ред.) были практически уверены, что это было самоубийство пилота. Массовое убийство и самоубийство", – подчеркнул Эбботт.

Впрочем, бывший глава малайзийского регулятора в сфере гражданской авиации Азхаруддин Абдул Рахман возразил, что подтверждения этой версии нет. По его словам, "это только теория".

Ранее родные и близкие пилота Захари Ахмада Шаха неоднократно отвергали версию о самоубийстве.

Эбботт сделал свое заявление в интервью, которое дал для документального фильма об исчезновении самолета "Малайзийских авиалиний". Фильм вышел в эфире Sky News 19 февраля.

Boeing 777, выполнявший рейс MH370, пропал по пути из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек. Поисками занимались Малайзия, Австралия и Китай, однако спустя три года после катастрофы было объявлено об окончании операции.



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